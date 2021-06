Anken til slakteren på Balkan avvist: Dømt til livstid

Mladic ble i den første rettsaken i 2017 dømt til livstid i fengsel for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, men anket dommen.

Nå er det klart at ankesaken også gir han livstid. Ankesaken startet i slutten av august 2020.

Den tidligere bosnisk-serbiske generalen ble kjent som «slakteren på Balkan» under den bosniske krigen i 1992–1995.

To av de alvorligste punktene fra dommen i 2017 gjaldt massakren i Srebrenica og beleiringen av Sarajevo.

8000 bosniske muslimske menn og gutter ble massakrert i Srebrenica i mars 1995, da bosnisk-serbiske styrker under kommando av Mladic inntok byen, som var under beskyttelse av nederlandske FN-soldater.

Dette er regnet som en av de verste krigsforbrytelsene i Europa etter andre verdenskrig.

Hoveddommeren Alphons Oriei sa i rettssaken mot den tidligere generalen i 2017 følgende om folkemordet:

«Forbrytelsen som er begått er blant de mest grufulle som er kjent for menneskene og inkluderer folkemord og utryddelse som en forbrytelse mot menneskeheten».

Det var FNs spesialopprettede krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia som dømte Mladic. Han ble den siste av de store krigsførerne fra krigen på Balkan som fikk sin dom.

Under beleiringen av Sarajevo, som varte fra 5. april 1992 til 29. februar 1996, mistet flere tusen mennesker mistet livet.

FN-dommeren mente i 2017 at det var bevist at Mladic personlig beordret beskytning mot sivile inne i den beleirede byen.

Fakta om Srebrenica-massakren Ekspandér faktaboks Srebrenica, en liten by i Øst-Bosnia, ble erobret av bosnisk-serbiske styrker ledet av general Ratko Mladic 11. juli 1995.

Byen var formelt beskyttet av FN, som hadde erklært Srebrenica for en «sikker sone».

De nederlandske FN-soldatene gjorde ingen militær motstand mot de bosnisk-serbiske styrkene. NATO-fly ble heller ikke satt inn, slik det var blitt truet med.

Etter erobringen ble bosnisk-muslimske gutter og menn tatt til fange, mens kvinner og barn ble sendt ut av byen.

I løpet av få dager ble anslagsvis 7.500 fanger massakrert og kastet i massegraver.

General Mladic er tiltalt for folkemord ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag. Også den tidligere bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic er tiltalt for folkemord etter massakren. (NTB)

8000 bosniakiske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i 1993. Alle navnene til de drepte er gravert inn på minnesteinen ved kirkegården. Foto: Kemal Softic / AP

Anket

Både Mladic og aktoratet anket dommen videre til FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunaler. De tok over sakene da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia avsluttet sin virksomhet i 2017.

Mladic har hele veien nektet straffskyld. Hans standardsvar har vært:

– Jeg beskyttet kun mitt land.

Aktoratet ønsket derimot at han nå skal bli kjent skyldig i folkemord i ytterligere seks av Bosnias 143 kommuner.

Da ankesaken begynte i august 2020 mente forsvarerene at helsetilstanden til Ratko Mladic gjorde han utilregnelig for en ankesak. De argumenterte også for at Mladic ikke selv var til stede da styrkene hans begynte å massakrere muslimer i Srebrenica i 1995.

Dette førte ikke frem. Nå er det klart at Ratko Mladic fortsatt må sone livstid i fengsel.

Rundt 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner jaget på flukt under krigen, som varte fra 1992 til 1995 i forbindelse med at Jugoslavia gikk i oppløsning.