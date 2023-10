SISTE:

51 drept i Gaza i natt.

Israel vil ikke sende humanitær hjelp til Gaza før Hamas frigir gislene.

USAs utenriksminister Antony Blinken på plass i Israel.

Israel forbereder bakkeinvasjon.

Egypt ber Israel ikke angripe grenseovergangen fra Gaza.

Den israelske hæren vil drepe hele Hamas-ledelsen.

15 palestinere skal være drept i angrep mot to flyktningleirer.

Minst 1350 mennesker drept på Gazastripen siden lørdag. 6000 er såret, ifølge Hamas.

1200 er drept og 3192 såret i Israel, ifølge FN.

26 drept og 427 såret på den okkuperte Vestbredden.

– Ingen nasjon eller organisasjon som er fiendtlig innstilt mot Israel bør forsøke å dra nytte av situasjonen eller eskalere konflikten, sier Jens Stoltenberg i ettermiddag.

Han beskriver situasjonen i Midtøsten som utfordrende og sier at det selvfølgelig alltid er en risiko for at noen vil forsøke å utnytte situasjonen.

– Dette inkluderer organisasjoner som Hizbollah eller et land som Iran. Så dette er en beskjed til land og organisasjoner som er fiendtlige mot Israel, om at de ikke bør forsøke å utnytte situasjonen, sier Stoltenberg.

På Natos forsvarsministermøte i Brussel i dag fikk Nato-landene en orientering om situasjonen av Israels forsvarsminister Yoav Gallant.

– Gallant har informert oss om de grusomme terrorangrepene fra Hamas mot Israel og om Israels pågående respons. De allierte har fordømt Hamas sine uforsvarlige handlinger mot sivile og krevd umiddelbar løslatelse av alle gisler, sier Stoltenberg.

– Våre tanker er med alle de som er berørt av disse grusomme angrepene. Israel har rett til å forsvare seg selv. Mens konflikten utspiller seg, er beskyttelse av sivile essensielt.

På forsvarsministermøtet har Nato-landene fordømt Hamas-angrepet mot Israel, men samtidig bedt Israel svare med «proporsjonale midler».

USAs utenriksminister i Israel

Det har vært omfattende angrep i Gaza i natt. Samtidig er USAs utenriksminister i Israel.

– Takk for at USA står med Israel i dag, i morgen og for alltid, sier Netanyahu.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt pressekonferanse sammen torsdag. Blinken er på besøk i Israel for å vise støtte til Israel.

– Min gode venn Tony. Takk for at USA står med Israel i dag, i morgen og for alltid.

Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Hamas har vist seg å være en fiende av sivilisasjonen. Ingen leder burde møte dem, ingen burde huse dem. De som gjør det burde bli straffet. Hamas er IS. Sånn som IS ble knust, skal Hamas bli knust, sier Netanyahu.

– Det er en utrolig vanskelig tid for nasjonen, men også for hele verden, sier Blinken.

– Dere er kanskje sterke alene, men så lenge USA eksisterer trenger dere ikke det. Vi vil alltid være her.

Antony Blinken forteller at minst 25 amerikanere har mistet livet i krigen mellom Hamas og Israel.

Utenriksminister Antony Blinken er i Israel sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: POOL / Reuters

Israel angrep flyplasser i Syria

Samtidig melder syriske medier at Israel har angrepet flyplassen i Damaskus og Aleppo med luftangrep. Begge flyplassene skal være ute av drift etter angrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

Syria er nært alliert med Iran som støtter angrepet mot Israel.

– Å kutte tilgang til vann, elektrisitet, mat og medisiner er et forsøk på et folkemord av alle i Gaza, sier Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian.

Det melder Reuters.

Angrepet kom bare timer etter at den iranske presidenten, Ebrahim Raisi, snakket med Syrias leder Bashar al-Assad. De skal ha oppfordret islamske land til å konfrontere Israel.

– Uhåndterlig veldig raskt

Røde Kors sier Gaza vil gå tom for bensin til aggregatene som livnærer sykehusene med strøm, innen få timer.

Med «forsyningene vi har inne i Gaza, vil vi ikke klare å hjelpe den sivile befolkningen veldig lenge», sier organisasjonen til Reuters:

– Den humanitære situasjonen på Gazastripen vil bli «uhåndterlig veldig raskt», sier Fabrizio Carboni i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) torsdag.

Palestinere ser på ødeleggelsene etter et angrep sør i Gaza natt til torsdag. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Omfattende angrep

Den israelske hæren skriver torsdag morgen på Twitter/X at de har startet et omfattende angrep mot flere Hamas-mål inne på Gazastripen. Det er meldt om 51 drepte i løpet av én time, ifølge helsestyresmaktene i Gaza.

Hamas melder at 15 palestinere skal ha blitt drept i israelske angrep mot to flyktningleirer i Gaza, al-Shati-leiren og Jabalia-leiren.

Gaza by blei truffet av israelske missilangrep natt til torsdag. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Ifølge NTB skal Hamas ha sendt raketter mot Tel Aviv:

– Al-Qassam-brigadens angrep kommer som svar på angrepene rettet mot sivile i al-Shati- og Jabalia-leiren, skriver Hamas-ledelsen i en tekstmelding til journalister.

De skal ikke ha fått forhåndsvarsel om angrepene, og hadde derfor ingen mulighet til å flykte.

Israelere bomber nå bygninger med mindre overveielse og forhåndsvarsling enn i tidligere angrep mot Gaza, ifølge The Economist.

Dette gjør man vanligvis ved først å avfyre en ufarlig runde mot et område, et slags varselskudd, for å varsle beboerne om et kommende luftangrep. Nå blir ikke palestinerne varslet, hevder tjenestemenn til The Economist

Video distribuert av Det israelske forsvaret viser bygninger på Gaza som blir truffet av israelske missiler. Du trenger javascript for å se video. Video distribuert av Det israelske forsvaret viser bygninger på Gaza som blir truffet av israelske missiler.

Det er fremdeles anslått at mellom 100 og 150 sivile er bortført fra Israel til Gaza.

Ifølge Al Jazeera skal tre sivile ha blitt frigitte sent onsdag kveld. En video skal vise en kvinne og to barn bli løslatte. Israelsk etterretning hevder derimot at videoen er gammel.

Gaza er isolert

Israel har isolert Gazastripen, blokkert tilgang til vann og mat, og angriper jevnlig mål med rakett- og bombeangrep.

I tillegg er elektrisiteten stengt. Folk er derfor avhengige av aggregat for å få strøm, men Israel har blokkert tilgangen til bensin, så snart vil Gaza miste tilgangen til strøm via aggregat også.

Lokale journalister NRK har snakket med, forteller om folk som ikke har sovet på flere dager, og som ikke har tilgang til hverken mat eller vann.

Snart går også butikkene tomme for mat.

Forholdene blir stadig vanskeligere, og palestinerne har ingen steder å dra. De to grenseovergangene til Israel er stengte. Det samme har grenseovergangen til Egypt vært.

Grunngivingen bak blokaden er at Hamas-soldatene er inne i Gaza. Det samme er over 2 millioner sivile, i tillegg til de israelske gislene.

– Vi er fokusert på å ta ut hele toppledelsen, ikke bare de militære, men helt opp til Sinwar (Hamas-lederen i Gaza, Yahya Sinwar, red.anm.), sier talsperson for Israels hær, Richard Hecht, torsdag.

Sivile søker ly i blant annet FN-skoler rundt om på Gazastripen, som melder om at de snart er tomme for drikkevann.

FN-sjef António Guterres krever torsdag at sivile inne i Gazas må få tilgang til drivstoff, mat og vann.

USA hjelper til

USA har uttrykt støtte til Israel i konflikten, og har sendt verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford», til regionen.

Om bord i skipet skal det være et mannskap på 5000 personer. USA støtter også Israel med luftvern og ammunisjon.

– USA står bak Israel. Vi står bak dem i dag, i morgen, og hver dag. Vi vil alltid, resolutt, stå imot terrorisme, sier USAs utenriksminister Antony Blinken, som torsdag er på plass i Israel.

Det er planlagt at Blinken skal samtale med palestinernes president Mahmoud Abbas på fredag. Abbas styrer den okkuperte Vestbredden, mens Hamas styrer Gazastripen.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skal Abbas ha snakket med arabiske ledere på mandag, og sagt at det haster med å stanse «den israelske aggresjonen på Gazastripen».

Israels utenriksminister Eli Cohen tar imot Antony Blinken torsdag morgen. Foto: JACQUELYN MARTIN / AFP

Kritisk humanitær situasjon

Lege og professor i medisin ved UiO, Erik Fosse, er i Kairo, og prøver å komme seg inn i Gaza. Han sier at det største sykehuset i Gaza, Shifa-sykehuset, er tomme for forsyninger:

– De mangler strømforsyning, som er det verste. Det gjør at sykehus etter hvert stopper opp.

Fosse og lege Mads Gilbert har arbeidet i palestinske områder i mange år, og er engasjerte i saken:

– Gaza er mye verre enn noe av det jeg og Mads har opplevd tidligere, sier Fosse.

Han tror at folk vil dø av skader de ellers ikke ville dødd av, fordi de ikke har tilgang til behandling.

Etter hvert tror Fosse dette vil utvikle seg til å bli en humanitær krise, der folk vil dø av mangel på vann og mat. Han er særlig bekymret for at befolkningen er så ung, halvparten er barn.

Energiminister Israel Katz sa torsdag at Israel ikke vil sende grunnleggende ressurser eller humanitær hjelp inn i Gaza før Hamas frigir de israelske gislene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Folk sørger utenfor Shifa-sykehuset lørdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Åpner grense mot Egypt

Tirsdag morgen rådet talsperson for det israelske forsvaret Richard Hecht folk om å reise ut av Gaza via grenseovergangen mot Egypt.

Mange turte ikke å reise, i frykt for bombeangrep, mens de som var nærme, pakket koffertene sine og reiste mot Rafah.

Men like etterpå kom det meldinger om angrep nær grenseovergangen. I løpet av et døgn ble det meldt om tre israelske angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Problemet nå er at Israel har bombet grensen inn til Egypt. Ingen kommer seg over den, seier Fosse ved UiO.

Torsdag ettermiddag sier Egypt at grensen ved Rafah er åpen igjen, og ber internasjonale aktøre om å sende humanitær støtte til området. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Landets utenriksdepartement ber Israel om ikke å angripe den palestinske siden av grenseovergangen, slik at humanitær støtte kan sendes gjennom.

Bildet viser en eksplosjon ved grensebyen Rafah tirsdag. Foto: Hatem Ali / AP

Bakkeinvasjon i vente

Israel har samlet rundt 300.000 soldater ved grensen til Gaza, og det er ventet en bakkeinvasjon i nær fremtid.

Talsperson for den israelske hæren Jonathan Concrius sier torsdag morgen at en bakkeoperasjon kan starte når forholdene ligger til rette for det.

– Vi forbereder oss, sier en talsperson for militæret, ifølge Reuters.

I tillegg har hæren delt ut våpen, hjelmer og jakker til sivile israelske innbyggere som bor rundt Gazastripen. I første omgang skal 4000 rifler deles ut, som vil bli supplert med 6000 til på et senere tidspunkt.

Sivile får utdelt våpen av den israelske hæren. Foto: JALAA MAREY / AFP

Den arabiske ligaen ber om stans

Den arabiske ligaen ber Israel stanse luftangrepene på Gazastripen, og fordømmer vold mot sivile på begge sider.

Utenriksministrene i ligaen holdt et krisemøte i Kairo i går. De advarte mot katastrofale humanitære og sikkerhetsmessige konsekvenser, og sier at det må forhandlet mellom de palestinske selvstyremyndighetene og Israel.