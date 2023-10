SISTE:

Israels s tatsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz er enige om å danne en kriseregjering.

Helsemyndighetene i Gaza uttalte i dag til Al Jazeera at de hadde satt i gang rasjoneringstiltak for å kunne drive helsehjelp så lenge som mulig. De sier sykehusene sine nødaggregat vil vare i to til fire dager.

Israel angriper libanesisk territorium etter rakettangrep fra Libanon. Hizbollah hevder å stå bak.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er 1055 palestinere drept, mens 5184 er såret. Ifølge israelske myndigheter er minst 1200 israelere drept og 2700 såret.

Hamas avviser anklager om babydrap og halshugging.

FN varsler at Gaza har mat og vann for 12 dager.

Israel antyder at de skal gjennomføre en bakkeinvasjon i Gaza. 300.000 israelske soldater er utplassert nær grensen.

Mandag kunngjorde Israel full blokade mot Gaza, og stengte tilgangen på forsyninger av mat, vann, strøm og drivstoff. Nå har det eneste kraftverket gått tom for drivstoff.

Skoler i Gaza som drives av FN er sart tomme for vann. Et lokalt TV-team har møtt befolkningen der på vegne av NRK, siden det er vanskelig for internasjonale journalister å komme inn.

– Vi har ikke hatt vann på skolen i tre dager. Vi prøver å hjelpe til med å skaffe vann, men det er veldig vanskelig på grunn av ødelagte veier og bombene som faller. Det er veldig farlig, sier Atta Deif Allah, en representant for kommunen.

Atta Deif Allah, kommuneansatt i Gaza, sier de sliter med å skaffe vann til alle som trenger det. Foto: Ahmed Abu Kmail

Skaper humanitær krise

Ifølge FN er 80 prosent av innbyggerne i Gaza avhengig av humanitær hjelp. I tillegg er halvparten av alle som bor der barn.

– Vi er veldig redde. Vi er først og fremst mennesker. Situasjonen er uholdbar. Kona og barna har ikke sovet på tre netter, forteller Abu Mohammed Al Dabus til det lokale TV-teamet som hjelper NRK.

Abu Mohammed Al Dabus er internt fordrevet sammen med familien i Gaza. Foto: Ahmed Abu Kmail

Han og familien er internt fordrevet i Gaza.

Det palestinske elverket opplyser onsdag at det fortsatt finnes strøm basert på solenergi, men at denne kun rekker i ti timer per dag. Det skriver NTB.

– Denne katastrofale situasjonen skaper en humanitær krise for alle innbyggere på Gazastripen, uttaler myndighetene til Al Jazeera.

Svarer på angrep

Det israelske forsvaret meldte onsdag at de angriper libanesisk territorium etter at raketter ble skutt mot en israelsk militærpost fra Libanon. Flere medier skriver også at det høres sirener i området.

Hizbollah sier i en uttalelse at angrepet er hevn for drap på sine medlemmer.

På søndag hevdet de også å ha stått bak skyting med bombekastere mot Israel.

Røyk stiger etter israelske artilleriangrep mot landsbyen Duhaira, sør i Libanon. Foto: Hassan Ammar / AP

Har mat og vann til 12 dager

FN varslet onsdag formiddag at Gaza kun har mat og vann for 12 dager, skriver Al Jazeera.

– Veiene er blokkerte. Vi har ikke telefonlinjer. Det er svært krevende for oss å vite hva som skjer, sier visedirektør i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten, Jennifer Austin.

Kvinner og barn løper i frykt i Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Den israelske avisen Haaretz skriver at USA, Israel og Egypt er i samtaler om å etablere en humanitær korridor inn til Gaza.

Barn ved en FN-skole i Gaza henter vann i tomme brusflasker. Foto: Ahmed Abu Kmail

Avviser anklager om babydrap

Tirsdag frigjorde israelske styrker kibbutzen Kfar Azza, der mange skal ha blitt drept og flere halshugget.

Ifølge det israelske forsvaret var spedbarn blant de drepte. Flere medier meldte at det var funnet 40 drepte babyer og barn, og at flere av disse var halshugget.

Hamas avviser i en uttalelse at de har drept og halshugget babyer og barn.

– Disse anklagene er et forsøk på å dekke over okkupasjonens forbrytelser, skriver de på Telegram.

Israelske soldater fyrer av artilleriskudd mot Gaza. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Antyder bakkeinvasjon

Det er knyttet spenning til om Israel kommer til å gjennomføre en bakkeinvasjon i Gaza.

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, kunngjorde tirsdag at de skulle eskalere innsatsen i krigen mot Hamas, melder Reuters.

– Vi startet offensiven fra luften. Senere skal vi også komme fra bakken. Hamas ønsket endring. Det skal de få. Det som en gang var i Gaza, vil ikke lengre være, sa han da han besøkte israelske tropper nær grensen.

En palestinsk kvinne sørger over drepte i Gaza. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

300.000 israelske soldater nær grensen

Ifølge talsperson for det israelske forsvaret, Jonathan Conricus, skal 300.000 soldater nå være utplassert i nærheten av grensen til Gaza, skriver Al Jazeera.

– Vi gjør oss klare for å utføre oppdraget ilagt oss av den israelske regjeringen. Vi skal sørge for at Hamas etter denne krigen aldri mer vil ha militær kapasitet til å true eller drepe israelske sivile, sier han.

Natten har ført med seg nye ødeleggelser i Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Det israelske forsvaret melder på X/Twitter at deres kampfly har bombet over 200 mål i Al-Furqan-nabolaget i Gaza natt til onsdag. Det er ifølge dem tredje gang det siste døgnet at de angriper nabolaget. De hevder at brukes som base av Hamas.

Totalt skal 450 mål ha blitt truffet i luftangrepene gjennom natten.

Hamas melder at minst 30 palestinere er drept i nattens luftangrep, og at hundrevis er såret. Ifølge dem er mange titalls bolighus, fabrikker, moskeer og butikker rammet, skriver nyhetsbyrået AFP.