– Det var ikke noe minneverdig fra etterretningsrapportene den morgenen. Alt lå til rette for en perfekt dag. Sola skinte og himmelen var helt blå, forteller Andy Card til NRK.

Han var president George W. Bushs portvokter fra 2001 til 2006, som stabssjef i Det hvite hus.

På morgenen den 11. september 2001 var presidenten på vei til en barneskole i det sentrale Florida, der han skulle snakke om utdanningsreformen.

– Det var hans favorittema, sier Card i dag.

Da limousinene rullet mot barneskolen, smalt det første flyet inn i skyskraperen i New York. Under den korte kjøreturen spurte presidentens rådgiver Karl Rove om noen hadde hørt noe om et flykrasj i New York.

Ingen svarte.

Kl. 08.55: Den første beskjeden

Et rom på barneskolen var omgjort til Det hvite hus' reisende kontor. Her var det sikre telefonlinjer og alt som følger med et kommandosenter.

Presidenten ble oppringt av sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice.

Andy Card har fortsatt mye kontakt med sin tidligere sjef. Sammen deltar de på arrangementer for å sette ofrene i fokus. Foto: Skjermdump av nettvideomøte / NRK

– Jeg hørte ikke på samtalen fordi jeg sjekket at alt var klart i klasserommet der elever og presse ventet, forteller Andy Card.

Idet rektoren og presidenten skulle gå inn i klasserommet, kom Deb Loewer, som var ansvarlig for Det hvite hus' kommandosenter på reisen, bort til dem.

– Sir, det virker som et lite tomotors fly har krasjet inn i et av tvillingtårnene i New York, sa hun.

– Vi hadde alle samme reaksjon. Flygeren må ha fått en infarkt. Det må ha vært en tragisk ulykke, minnes Card.

Døra smalt igjen. Card ble værende i kommandosentralen mens Det hvite hus gikk i forskjellige møter. I samme øyeblikk kom Loewer bort igjen. Hun ville korrigere:

Det hadde ikke vært et lite fly, men et passasjerfly som traff skyskraperen.

Kl. 09.05: Får vite om angrepet

President Bush satt sammen med andreklassingene på skolen i Florida. De øvde på ord og skulle lese en bok sammen.

På bakrommet fikk Andy Card beskjed om at nok et fly hadde styrtet inn i tvillingtårnene i New York. Han skjønte at dette ikke var tilfeldig.

Kl. 09.03: Litt over et kvarter etter det første flyet traff det nordlige tårnet, fløy et annet inn i World Trade Centers sørlige tårn.

– Presidenten måtte få vite. Det er stabssjefens jobb, forklarer Card.

Han gikk inn i klasserommet. Det er uvanlig at dørene åpnes etter at presidenten har tatt plass. Card ventet på det rette øyeblikket. Det kom da skoleelevene ble bedt om å finne fram boka.

– Jeg kom inn fra siden, lente meg over og hvisket i øret hans: «Et fly nummer to har truffet det andre tårnet. Amerika er under angrep».

President Bush får vite at flystyrten i New York ikke var tilfeldig. Presidenten ble værende i klasserommet i flere minutter. Foto: Doug Mills / AP

– Det var alt jeg sa. Jeg trådte tilbake slik at han ikke kunne ha en dialog med meg. Jeg så at presidentens hode beveget seg. Han så journalistene gripe etter telefoner og personsøkere.

Ble sittende i sju-åtte minutter

På dette tidspunktet var George W. Bush en kontroversiell president. Han hadde blitt innsatt av høyesterett etter et svært jevnt valg.

Men 11. september 2001 sluttet mange amerikanere å tenke på seg selv som republikanere eller demokrater, liberale eller konservative. Den dominerende følelsen var at hele USA var under angrep.

Bush fikk vite om terrorangrepene to minutter etter at det siste flyet styrtet inn i tvillingtårnene. Han ble sittende i klasserommet i sju-åtte minutter til.

Ifølge den offentlige utredningen var instinktet hans å bevare roen, ikke la landet, eller terroristene, se en opprørt reaksjon.

Maskineriet på høygir

Andy Card forteller at han gikk tilbake til det sikre rommet på skolen etter å ha gitt presidenten beskjeden om det andre flyet.

– Få tak i FBI-sjefen på telefonen, sa jeg.

FBI-direktør Bob Mueller hadde bare vært i jobben i ti dager.

– Få opp en linje til visepresidenten, til situasjonsrommet i Washington, og koble opp den nasjonale sikkerhetsrådgiveren. Be besetningen på Air Force One (presidentens fly, red.anm.) komme seg tilbake i flyet. Be Secret Service gjøre seg klare for å få snudd bilkortesjen.

Card instruerte også presidentrådgiver Dan Bartlett om å skrive en uttalelse. Det var 600 mennesker på skolen. Presidenten måtte si noe til dem.

– Men ikke skriv noe vi ikke vet er sant, var beskjeden fra Card.

President George W. Bush og stabssjef Andy Card (til venstre) i rommet på barneskolen som var omgjort til Det hvite hus' kommandosenter. Foto: ERIC DRAPER / White House Photo Office

Kl. 09.14: Forlater klasserommet

Bush kom inn i kommandosentralen på skolen. Tv-skjermen stod på og viste røyken fra tårnene.

Det første han ba om, var å få snakke med det føderale politiet FBI, ifølge Card.

– Det var vanskelig for oss å se for seg at fly ville bli brukt som masseødeleggelsesvåpen. At terrorister var villige til å være bomber, og styre fly inn i bygninger. Vi måtte handle.

Presidenten ringte rundt til visepresidenten og sikkerhetsteamet. Han snakket med New Yorks guvernør, men nådde ikke fram til byens borgermester.

De kunne ikke bli værende på barneskolen i Florida. Det var frykt for flere angrep. Det var tryggere å være i lufta.

– Presidenten var disiplinert og håndterte en nasjonal krise på en fenomenal måte, mener stabssjefen hans i dag, 20 år etter,

Bush fikk en utskrift av talen han skulle holde for de fremmøtte. Han gikk inn i salen der skolen ventet spent.

Kl. 09:29: Presidenten snakker

Andy Card vred seg. Presidenten hadde nettopp sagt at han måtte reise tilbake til Washington D.C.

– Jeg ble sint fordi vi ikke visste hvor vi skulle. Mine instruksjoner hadde vært at alt som ble sagt, skulle være korrekt.

Det hadde ikke stått i talen noe om en reise til Washington. Det var noe Bush sa på egen hånd, viste det seg.

Bush snakket i ett minutts tid. Han sa at dette var en vanskelig tid for USA. Allerede nå hadde presidenten beordret gransking og jakt på dem som hadde gjort dette.

Air Force One stod med motorene på da kortesjen kom. De dro først til en flybase i Louisiana og så til det strategiske kommandosenteret i Omaha, Nebraska.

George W. Bush ombord i Air Force One den 11. september 2001. Her snakker han med daværende New York-ordfører Rudy Guiliani på telefon. Foto: DOUG MILLS / AP

På kvelden var presidenten tilbake i Det hvite hus i hovedstaden, der han med foldede hender holdt en tale til det amerikanske folk.

Frykter terrorister vil angripe igjen

20 år etter 11. september 2001, er det tydelig at terrorangrepene har endret USA.

USA gikk til krig i Afghanistan og Irak. Antiterrorarbeid har fått utvidede fullmakter. Menneskerettigheter er satt under press. Overvåking har blitt en selvfølge.

Andy Card forsvarer i dag kontroversielle grep som er blitt tatt.

– Noen ganger må vi oppgi frihet for å garantere framtidig frihet for alle, sier Card.

Han mener presidentens oppgave med å forsvare USA er en krevende balansekunst.

– Hvis etterretningsmiljøet kommer til deg og sier: «Herr president, vi tror det kommer et nytt angrep. Vi tror vi vet hvem som skal utføre det. Vi tror vi vet hvordan de organiserer det, men for å finne ut mer må vi gjøre ting vi ikke har gjort før. Har vi tillatelse til å gjøre disse tingene?». Da er det klart presidenten vil lytte. En president har ikke luksusen å kunne ta enkle beslutninger, mener Card.

Den tidligere stabssjefen er urolig for hva som skjer i Afghanistan. Han tror Al Qaida eller IS kan komme til å ville utføre et lignende terrorangrep som det som rystet USA 11. september for 20 år siden.

– Det er urovekkende for oss som er bekymret over Talibans gjenerobring av Afghanistan. Landet kan igjen bli en trygg havn for terrorister slik at de kan regruppere seg og gjenta det som skjedde den dagen, advarer Card.

