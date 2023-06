Andrew Tate tiltalt for valdtekt og menneskehandel

Sigarar, raske bilar og provoserande utsegn om kvinner. Slik kjenner mange den kontroversielle britisk-amerikanske influensaren Andrew Tate.

No er den tidlegare kickboksaren og broren hans Tristan tiltalt for valdtekt og menneskehandel, saman med to kvinner.

Dei skal vere ein del av eit kriminelt nettverk i Romania, kor formålet var å utnytte kvinner seksuelt.

Det skal vere snakk om overgrep mot sju kvinner.

Dei fire skal ha avvist skuldingane, og Tate har tidlegare uttalt at politiet ikkje har bevis i saka.

Andrew Tate, broren Tristan og advokat Eugen Vidineac på veg ut av retten i Bucuresti i Romania i april. Foto: AP

I slutten av desember i fjor ransaka politiet i Romania åtte bustader for bevis. Dei konfiskerte mobiltelefonar, videoutstyr, bilar, narkotika, falske ID-kort og 100 000 kronar i kontantar.

Brødrene og dei to andre sikta i saka blei sett i varetekt. Ein rumensk domstol forlenga fengslinga med 30 dagar - fire gonger.

31. mars anka dei fire sikta fengslinga, og vant fram. Då fekk dei vere i husarrest den siste månaden.

No er dei same fire personane på nytt pålagde husarrest, fram til rettssaka startar.

Internettfenomen

Tate har dei siste åra blitt stor på internett. Før profilen hans blei bannlyst av TikTok, hadde han 4,7 millionar følgarar på kanalen.

Tate blei arrestert i bustaden sin i Romania 29. desember 2022. Foto: Reuters

Han blei også bannlyst frå Twitter, men fekk kome tilbake då Elon Musk tok over leiinga. Der har han no 6,9 millionar følgarar.

Ber valdtektsoffer ta ansvar

På sosiale medium har Tate fronta ein luksuriøs livsstil, med privatfly, sigarar, dyre bilar og champagne. Han er også kjend for å stadig kome med kontroversielle utsegn på ulike tema. Ofte om kvinner.

Influensaren har mellom anna sagt at valdtektsoffer må ta ansvar for overgrepet. Dette er også grunnen til at han blei bannlyst frå Twitter.

