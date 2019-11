Amnesty: Minst 106 drepte i protest mot økte bensinpriser i Iran

Amnesty International skriver at opprøret spredte seg til over 100 iranske byer i løpet av helgen.

Rasende iranere satte fyr på bensinstasjoner, banker, minibanker og busser i rundt 100 byer fra nord til sør. Trafikken langs motorveier ble stanset av demonstranter og biler som sto på tvers.

Restene av en bank i Karaj-distriktet i Teheran. Bildet er fra 20. november. Foto: AA/ABACA / AA/ABACA

En lastebilsjåfør som fraktet jord og stein dumpet hele lasten midt i gata i protest.

87.000 mennesker deltok i demonstrasjonene sist søndag, ifølge det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Fars, men andre mener det var langt flere.

Stor økning, men lave priser

Fredag kunngjorde iranske myndigheter at bensinprisene over natta hadde økt med 50 prosent. Prisen vil heretter være 1,20 norske kroner per liter for de første 60 literne i måneden. Trenger du mer bensin, vil den koste 2,40 norske kroner.

Det er lite, men i oljelandet Iran er innbyggerne vant til subsidierte bensinpriser.

Det er en del av «kontrakten» med et regime som ellers er ganske upopulært.

Brente koranen

Iransk fjernsyn publiserte en video av en haug med brente koraner, men det har ikke vært mulig å få bekreftet at de hellig bøkene virkelig er satt fyr på av demonstranter.

Derimot er det helt klart at demonstranter ropte «vi vil ikke ha den islamske republikken», i tillegg til at de ønsket Irans åndelige leder, Ayatollah Khamenei, død.

Det som startet som en økonomisk protest, har utviklet seg til det mest voldelige, politiske opprøret siden president Rouhani kom til makten i 2013.

I storbyen Isfahan rettet raseriet seg også mot byens transportsystem. Denne bussen ble satt fyr på søndag 17. november. Foto: AFP

Internett tatt ned

Internett er nesten helt nede i Iran nå. Bare 4 prosent av kapasiteten er oppe, ifølge organisasjonen Netblocks. De følger med på autoritære regimers sensur av weben.

Iranere kommuniserer i stor grad via den krypterte tjenesten What's App. Den er viktig for å kunne spre informasjon om demonstrasjoner og aksjoner. Når nettet er nede, fungerer heller ikke den.

Iranske myndigheter gjør det de kan for å frata opposisjonen verktøyene den trenger for å fortsette opprøret.

Iranske myndigheter advarer

Irans revolusjonsgarde advarte mandag mot å fortsette demonstrasjonene.

– Om nødvendig vil vi gripe inn med resolutt og revolusjonær reaksjon mot ethvert forsøk på å forstyrre folkets fred og sikkerhet, heter det i uttalelsen fra Revolusjonsgarden

Irans åndelige leder og mektige mann, Ayatollah Ali Khamenei gikk lørdag ut og støttet prisøkningene på bensin.

Minst tusen mennesker skal være arrestert, og det er tatt bilder av demonstranter med tomme patronhylser som skal vise at politiet har skutt med skarp ammunisjon.

Er opprøret slått ned?

– Opprøret er slått tilbake. Iran har slått «fiendens konspirasjon», sier Ayatollah Khamenei på TV i dag. Han anklager altså USA for å stå bak.

Med internett nede og sosiale medier ganske så lammet, er det umulig å vite om han snakker sant. Det finnes ingen uavhengig bekreftelse på det Khamenei sier.

NRK forsøkte å ringe en iransk professor i Teheran. Han svarte og ba oss ringe tilbake om ti minutter. Først var det bare opptatt. Så sa en telefonsvarer at telefonen var slått av.

Nader Izanpadah har mange, mange ganger forsøkt å ringe sin bror i det sørlige Iran. Men han får bare summetonen. Foto: Gro Holm / NRK

En iraner som jobber i NRK, Nader Izanpadah, har forsøkt mange ganger fra lørdag å få tak i broren sin i Ahwaz i Sør-Iran. Han pleier å svare. Men nå er det ingen som tar telefonen.

Tror ikke opprørerne lykkes

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt tror Revolusjonsgarden vil slå ned opprøret, slik de har gjort med lignende opprør tidligere.

– Ved å trekkes seg fra atomavtalen, forsøker USA å presse fram et opprør som skal føre til regimeendring i Iran. Men iranerne ønsker ingen ny revolusjon, det har de bare dårlig erfaringen med.

NRKs korrespondent Sidsel Wold (t.h.) kledd til fredagsbønn under et av sine besøk i Teheran. Her sammen med Afsaneh Ostovar (t.v.). Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

NRKs korrespondent i Tyrkia, Sidsel Wold er enig.

– Iranerne er skeptisk til revolusjon fordi de ikke ser noe alternativ. Det finnes ingen åpning for et system som er grunnleggende annerledes.

President Rouhani satset alt på atomavtalen. Nå framstår han som en idiot. Revolusjonsgarden har fått rett.