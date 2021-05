«Tilstår» på TV – faren mener det er under tvang

I videoen sier Pratasevitsj også at han samarbeider med hviterussiske myndigheter. Videoen med den angivelige tilståelsen ble vist på statlig TV i Hviterussland mandag kveld. 26-åringen ble arrestert søndag kveld, da flyet han var om bord i ble tvunget til å lande i Minsk.



Men faren til regimekritikeren, Dmitry Pratasevitsj, mener det er åpenbart at sønnen snakker under tvang i videoen, skriver The Guardian. Han mener det også ser ut som at sønnen ble utsatt for vold før videoen ble spilt inn.

«Jeg tilstår»

– Jeg har ingen helseproblemer. Jeg fortsetter å samarbeide med etterforskerne, og jeg tilstår å ha organisert masseprotester i byen Minsk, sier han i videoen.

Faren mener Pratasevitsj virket nervøs på opptaket, og at han brukte ord han vanligvis ikke ville brukt.

– Det er tydelig at han har blitt slått. Du kan se det på ansiktet hans, nesen hans ser annerledes ut, mener faren. Han synes også det ser ut som sønnen mangler noen av tennene sine i videoen.

Faren legger til at familien heller ikke vet hvor Pratasevitsj er, eller hvordan han har det, skriver The Guardian.

Lagt inn på sykehus

Pratasevitsj driver nyhetskanalen Nexta, som har spilt en sentral rolle i massedemonstrasjonene mot Hviterusslands autoritære president Aleksandr Lukasjenko.

Mandag kveld kom det meldinger om at Pratasevitsj var lagt inn på sykehus, ifølge moren var han alvorlig hjertesyk. Hviterussiske myndigheter avviser at dette er tilfelle.

I videoen sier han:

Svetlana Tikhanovskaja leder kampen mot regimet til Aleksandr Lukasjenko fra eksil i Litauens hovedstad Vilnius.

Svetlana Tikhanovskaja Foto: Emil Helms / AP

På Twitter skriver hun at Pratasevitsj ble tvunget til å tilstå at han planla opprør. Hun viser også til blåmerker i ansiktet hans, og skriver:«slik er han ut under fysisk og moralsk press».

EU stenger luftrommet

På EU-toppmøtet mandag kveld ble det vedtatt å forby hviterussiske flyselskap å bruke europeisk luftrom. Det betyr at flyene også vil få forbud mot å lande på flyplasser i EU-land.

EU-lederne ber også om at Roman Pratasevitsj og kjæresten Sofia Sapega (23) blir løslatt umiddelbart.

De ber FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) om raskt å etterforske «denne spesielle og uakseptable hendelsen».

Lederne i EU var samlet i Brussel mandag kveld. Foto: Francois Lenoir / Reuters

EU har også bestemt å innføre sanksjoner mot alle tjenestemenn som var involvert i operasjonen.

Vedtakene vil bli iverksatt så fort de juridiske formalitetene er på plass.

En kapring

Ryanair-flyet med Pratasevitsj var på vei fra Hellas til Litauen med 126 passasjerer om bord, da det ble tvunget ned i Minsk. Kun 121 ble med videre til Vilnius.

EU-ledere har kalt den tvungne omdirigeringen og landingen for en «kapring».

Pratasevitsj bor i eksil i Litauen og har drevet en nyhetskanal med skarp kritikk av Hviterusslands autoritære leder Aleksandr Lukasjenko.

