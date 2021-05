Da den opposisjonelle journalisten Roman Pratasevitsj gikk om bord i flyet fra Athen til Vilnius søndag skal han ha lagt merke til at han ble fotografert av det han beskrev som «tvilsomme personer».

Det skriver Tadeusz Giczan som er sjefredaktør for nyhetsnettstedet Pratasevitsj jobbet for inntil nylig.

Nexta er en nyhetskanal i den anonyme Telegram-appen. Kanalen har base i Polen og er en viktig nyhetskanal for opposisjonen. I fjor ble den beskrevet som ekstremistisk av en hviterussisk domstol

Giczan forteller videre at de som tok bildene var agenter fra Hviterusslands etterretningstjeneste KGB og at de fulgte med inn på flyet.

Fortalte om bombe

Så fort flyet var i hviterussisk luftrom skal agentene ha kranglet høylydt med mannskapet og hevdet på at det var eksplosiver om bord, ifølge Giczan.

Mannskapet skal så ha blitt tvunget til å sende ut nødsignal.

Ryanair-flyet ble omdirigert til å lande i Minsk i Hviterussland. Rett etter landingen ble Protasevitsj arrestert. Bombetrusselen viste seg å ikke være reell.

Protasevich hadde hodet i hendene og skalv da han forsto at flyet var på vei til Minsk, ifølge en av medpassasjerene.

I et intervju på irsk radio sier Ryanair-sjef Michael O'Leary at det var hviterussiske agenter om bord på flyet som ble tvunget til å lande.

– Dette var et tilfelle av statlig kapring, statlig organisert piratvirksomhet, sier O'Leary.

Også journalistens kjæreste Sofia Sapega ble pågrepet, opplyser universitetet der hun studerer juss.

I tillegg er det klart at det mangler fire andre personer som var med flyet da det tok av i Athen. Det spekuleres i flere medier om dette om dette kan være etterretningsagenter.

En bombehund sjekker bagasjen etter at Ryanair flyet fra Athen til Vilnius ble tvunget til å nødlande i Minsk. Bombetrusselen viste seg å ikke være reell. Men den opposisjonelle journalisten Roman Pratasevitsj ble arrestert da flyet landet. Foto: AFP

Frykter dødsstraff

Ifølge det litauiske nettstedet Delfi skal den opposisjonelle journalisten ha sagt til andre passasjerer at det venter en dødsstraff på ham i Hviterussland.

Svetlana Tikhanovskaja, som leder kampen mot regimet til Aleksandr Lukasjenko fra sitt eksil i Litauens hovedstad Vilnius, kaller det hele en operasjon fra det hviterussiske sikkerhetspolitiet.

På Twitter gjør Tikhanovskaja det klart at hun også frykter dødsstraff for Roman Pratasevitsj.

Selv fløy Tikhanovskaja akkurat samme rute fra Aten til Vilnius for en uke siden. Det skriver den hviterussiske journalisten Hanna Liubakova på Twitter mandag. Hun sier grunnen til at opposisjonslederen ikke led samme skjebne som Roman Protasevitsj, som ble pågrepet søndag, var at Tikhanovskaja egentlig skulle tatt et annet fly.

– Det var en feil på det flyet, og folkene hennes måtte raskt finne en ny avgang. Kanskje de ikke rakk å handle så raskt, skriver Liubakova med henvisning til det hviterussiske regimet.

På hviterussisk terrorliste

Ifølge hviterussiske myndigheter står Pratasevitsj på en liste over folk som har vært innblandet i terrorvirksomhet. Strafferammen er fengsel i 15 år.

Det er de samme anklagene som Hviterussiske myndigheter har rettet mot mange av dem som det siste året har deltatt i protestene mot regimet til Aleksandr Lukasjenko.

Myndighetene i Hviterussland sier i dag at de ikke gjorde noe ulovlig da de omdirigerte flyet.

Russisk UDs talsperson Maria Zakharova skriver på Facebook «Det er sjokkerende at vesten kaller det som skjedde i hviterussisk luftrom for sjokkerende. Enten bør man bli sjokkert av alt: Over at flyet med Bolivias president ble tvunget til å lande i Østerrike etter anmodning fra USA. Eller så bør man ikke bli sjokkert når andre gjør noe liknende».

Presidentens ordre

Den statlige hviterussiske Tv-kanalen «Kanal 1» melder at president Aleksandr Lukasjenko selv ga ordre om å sende opp et jagerfly av typen Mig-29 for å følge passasjerflyet til Minsk.

Omdirigeringen er fordømt av en rekke land, også av Norge og EU. Nå går saken rett inn på toppmøtets agenda.

– Hendelsen er satt på dagsordenen. Konsekvenser og mulige sanksjoner vil bli diskutert, sa en talsmann for EU-president Charles Michel søndag kveld.

Roman Protasevitsj fotografert av en medpassasjer, før han ble arrestert på flyplassen i Minsk i ettermiddag. Foto: Bilde fra Telegram

EU vurderer straffetiltak

Ifølge nettstedet Politico kan aktuelle straffetiltak fra EUs side være å forby det statlige hviterussiske flyselskapet Belavia å fly til EU-land. De flyr blant annet i dag til Stockholm og flere andre europeiske byer.

Det kan også bli aktuelt å stanse alle flyselskaper i EU i å fly gjennom hviterussisk luftrom. Dette vil i så fall ramme Hviterussland hardt.

Regjeringen i Vilnius varsler at den skal samarbeide med internasjonale partnere for å blokkere hviterussisk luftrom for internasjonale flyginger.

En høytstående tjenestemann i EU sier ifølge Politico at de vurderer ytterligere sanksjoner og vil kreve full etterforskning fra Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.