«Pave Frans blant ulvene» – sterk bok fra Vatikanekspert

Den italienske Vatikaneksperten og journalisten har dekket den katolske kirken i 40 år, og har skrevet en rekke bøker.

Denne uken har han vært i Oslo i forbindelse med den norske utgivelsen av hans mye omtalte bok, «Papa Francesco tra i lupi» – «Pave Frans blant ulvene».

Når NRK møter Marco Politi, spør jeg ham: – Hvem er ulvene?

Fiender overalt

– Ulvene er overalt. Vi finner dem kanskje særlig i Kurien, Vatikanets statsforvaltning.

Vatikaneksperten Marco Politis bok "Pave Frans blant ulvene" er nå kommet i norsk utgave. Foto: Benjamin Bakken / NRK

Her sitter et tungt byråkrati, ofte med egne maktambisjoner, og pavens ønske om forandring har møtt sterk motstand.

– Men pavens fiender er også andre steder i kirken – de er prester, biskoper, og til og med kardinaler, sier Vatikan-eksperten Marco Politi.

En trussel

Når pave Frans møter katolikker fra hele verden under den ukentlige Generalaudiensen på Petersplassen blir han hyllet som en popstjerne.

Men for mange av de høye geistlige som deltar i seremonien er en han en trussel – mot deres maktstilling, mot deres måte å leve på og mot det de mener er evige sannheter.

Pave Frans har forbløffet verden og rystet kirken siden han inntok den hellige stol for drøyt fire år siden. Vatikaneksperten Marco Politi forklarer hvorfor:

Vil endre kirken

Pave Frans taler fra vinduet i paveboligen i Det apostoliske palass. Men han ønsker en enkel livsstil og nekter å bo i den luksuriøse leiligheten. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

– Denne paven er svært forskjellig fra sine forgjengere. Han avviser pomp og prakt, og vil leve enkelt, han vil ha "en fattig kirke for de fattige", og han vil ha en kirke som viser nåde og tilgivelse i stedet for fordømmelse.

– Han har gått til angrep mot byråkrati og pengesvindel i Vatikanet, mot seksuelt misbruk av barn i kirken, og han har satt spørsmålstegn ved sentrale spørsmål, som kirkens praksis i forhold til homofile.

– Alt dette har skaffet ham mange og mektige fiender, sier Vatikaneksperten Marco Politi:

Nattverd til skilte

En sak som har vakt særlig sterke reaksjoner er spørsmålet om å gi nattverd til katolikker som skiller seg og gifter seg på nytt.

– Denne saken har fått de mest hatske motstanderne til å kalle paven en kjetter – altså en som sprer vranglære, forteller Marco Politi.

For noen hundre år siden ble såkalte kjettere brent på bålet av den katolske kirken.

En av pavens hardeste kritikere er den tyske kardinalen Gerhard Ludwig Müller. Foto: Andrew Medichini / AP

Politiske ytringer

En av verdens eldste institusjoner er inne i en brytningstid. Mange i den katolske kirken ønsker fornyelse, og for mange er pave Frans en slik fornyelse.

Hans lederskap har skapt begeistring også utenfor de troendes rekker, og han kommer ofte med sterke politiske ytringer.

– Dette gir ham også mektige motstandere, sier Vatikaneksperten Marco Politi:

Økonomisk trussel

– Man må ikke glemme at pave Frans også er en politisk leder.

– Han kritiserer materialismen og griskheten i Europa og resten av den rike verden, han taler de fattiges og undertryktes sak og han har et sterkt miljø- og klima-engasjement.

– Dette er det selvsagt mange som misliker – kanskje særlig kapitalkrefter, som opplever pavens ord som en økonomisk trussel, sier den italienske journalisten og forfatteren.

Går han av?

Pave Frans har forbløffet verden og rystet kirken siden han inntok den hellige stol. Foto: MAX ROSSI / Reuters

Pave Frans fyller snart 81 år, og mange spør seg hvordan han holder ut det voldsomme arbeidspresset og den kraftige maktkampen som han står i til daglig.

– Paven har selv antydet et svar, sier Vatikan-eksperten Marco Politi:

– Han sa allerede for to år siden at han så for seg et kort pontifikat – 4–5 år, og neste år har han jo sittet fem år på pavestolen.

Mobilisering

Ifølge forfatteren er angrepene mot paven de kraftigste man har opplevd i den katolske kirken på minst et hundreår.

– Motstanden og presset mot ham øker, og hans fiender håper inderlig at han trekker seg så raskt som mulig.

– Det pågår nå en kraftig mobilisering for å finne en etterfølger som kan sørge for at de reformene som Frans har innført blir satt i revers så snart han er borte, sier den kjente forfatteren og Vatikan-kjenneren Marco Politi.