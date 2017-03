«Dealmaker Trump» sliter med helsereformen: – Pinlig

– Det er lite overbevisende og vil bli pinlig om de ikke får gjennom helsereformen, ettersom republikanerne har flertall i kongressen og senatet, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for amerikanskpolitikk.no.

Det hvite hus måtte utsette avstemningen om president Donald Trumps helsereform torsdag. Erstatningen for Obamacare skulle etter planen stemmes over i dag – på dagen syv år etter at Obama lovfestet helsereformen.

– Det ser ut som en har stresset vel mye for å få dette til på en historisk dag, sier Tågvold Flaten.

USA-EKSPERT: Are Tågvold Flaten har skrevet boken "Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Foto: Privat

Trump har satt stor prestisje i en ny helsereform som kan erstatte Obamacare. I valgkampen lovet han flere ganger at det var det første han skulle sette i gang med om han ble valgt.

«Dealmaker»-nederlag

– Trump gikk til valg på at han skulle være en strålende «dealmaker». Han har skrevet bok «The art of the deal.» Og dette er på en måte den første store prøven. Det er én grunn til at det er mye oppmerksomhet rundt dette, sier Trygve Svensson ved Universitetet i Bergen.

USA-EKSPERT: Trygve Svensson ved Universitetet i Bergen, forsker på retorikk og konfliktløsning. Foto: Sølve Rydland / NRK

Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor vil 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år hvis Trumps reform blir vedtatt. Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.

– Rapporten har fått ballen til å rulle i feil retning for Trump, sier Tågvold Flaten.

Ikke flere enn 22 republikanere kan stemme mot forslaget, fordi det er ventet at alle demokratene vil stemme mot, skriver New York Times. Ifølge avisen er det minst 29 republikanere som sier de vil stemme nei.

Tågvold Flaten mener problemet for Trump-administrasjonen er at republikanerne ikke klarte å stoppe Obamacare i 2012.

Fortellingen om «Amerika first»

– Siden den gang har en del av reformen blitt populær i en del velgergrupper. Og Trump har derfor inkludert en del av dette i sitt forslag. Men de konservative i partiet er ikke tilhengere av det, sier Tågvold Flaten.

– I en fortelling om «Amerika first», er helse viktig. Det er vanskeligere for Trump å kutte i velferd enn mange andre republikanere som er mer økonomisk høyrevridde, sier Svensson.

Donald Trump prøvesatt en 18-hjuls trailer da han møtte trailersjåfører i forbindelse med helsereformen torsdag. Foto: Andrew Harnik / AP/NTB

The Freedom Caucus er en gruppe med konservative republikanere i Representantenes hus. De teller 29 og kan by på problemer for Trump. Trump har snakket hardt til dem de siste dagene:

– Mange av dere kom inn under forutsetning at dere skulle oppheve og erstatte Obamacare. Jeg tror ærlig talt at mange av dere vil miste plasser i 2018 hvis dere ikke fisker dette, sa Trump.

Han pekte deretter på kongressmannen Mark Meadows, som er leder av gruppen:

– Jeg kommer til å komme etter deg, men jeg vet at det blir unødvendig, fordi jeg vet at du vil stemme ja, sa Trump.

– Mistet troen

Pressesekretær i Det hvite hus Sean Spicer gikk senere ut og sa at Trump mente det som en spøk.

– Trump sa at ingen visste at helsereformen var så komplisert, selv om alle visste det. Det virker ikke som han har helt troen nå. For noen dager siden snakket Trump om at han gledet seg til å bli ferdig og begynne med andre saker, Tågvold Flaten.

Et kjennetegn for amerikansk politikk i nyere tid er at det er blitt vanskelig å lage brede forlik, noe Obama også hadde store problemer med, forteller Svensson.

– I motsetning til andre ting som kanskje er mer avgjørende for verdens ve og vel og internasjonalt samarbeid, så handler dette om hvordan amerikanerne skal ha det i årene som kommer. Det gir saken en annen karakter. Mange stemte Trump fordi de trodde på endring i livet, sier Svensson-