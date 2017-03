– Var redd jeg aldri skulle bli ringt igjen

På slutten av en lang dag med radio- og tv-intervjuer hjemmefra gjorde Robert Kelly seg klar for et siste intervju med BBC klokken syv. Han strammet slipset og drakk den siste slurken av en brus i det kanalen ringte. Han glemte dermed å låse døren som han pleier, under et intervju.

Den lille glippen har ført til en av de største virale videoene i 2017. Hans to barn kom inn på rommet og kona prøver desperat å samle opp ungene og få de ut.

– Jeg så videoen som alle andre. Kona mi gjør en god jobb i å prøve å rydde opp. Det var utrolig morsomt. Hvis du ser klippet på nytt så kan du se at jeg sliter med å ikke le selv. De er små barn og det er bare sånn det er, sier Kelly til Wall Street Journal.

Hadde bestilt pizza

Kona og barna hadde bestilt en pizza så de kunne følge nøye med på nyhetsoppdateringene. I det intervjuet startet hoppet parets fire år gamle datter Marion opp og ned, muligens på grunn av at hun kjente igjen hvor pappa satt. I rommet i enden av gangen. Hun gikk på leting etter han.

– Hun var i ekstase etter å ha feiret bursdagen sin tidligere på dagen i barnehagen, sier Kelly, som er professor i statsvitenskap på Pusan National University i Sør-Korea.

Marion kommer nærmest hoppende inn i rommet. Like etter følger åtte måneder gamle James. Plutselig ser kona sine to barn på tv-skjermen og løper inn i rommet. Skliende i sokkelesten.

– Jeg var skrekkslagen, sier Kelly.

Videoen har nå blitt sett over 84 millioner ganger på BBCs Facebook-side og over 16 millioner på kanalens Youtube-kanal. Hendelsen har overskygget grunnen til at Kelly skulle bli intervjuet, nemlig at Sør-Koreas president Park Geun-hye må forlate stillingen etter at hun ble stilt for riksrett for korrupsjonsanklager.

Beklaget til BBC

Etter intervjuet var over fryktet Kelly det verste.

– Jeg trodde jeg aldri skulle bli kontaktet for et tv-intervju igjen, sier han.

Han skrev umiddelbart en e-post til BBC for å beklage. Kvarteret etterpå får han svar, med spørsmål om de kan legge ut klippet på internett. Paret sa først nei, på grunn av at de var redd at folk skulle le av barna. De ble til slutt overbevist om at videoen bare ville vise at de er en normal familie.

Responsen har vært massiv. Journalister fra hele verden har tatt kontakt og paret måtte til slutt bare skru av telefonene sine.

– Jeg gjorde en liten feil og omgjorde familien min til Youtube-stjerner. Det er ganske latterlig, ler Kelly.

Se hele hendelsen i videovinduet under: