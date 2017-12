– Trumps sikkerhetspolitiske strategi kan bli oppskrift på katastrofe

Donald Trump gikk til valg på at han ville ha «America first» i utenrikspolitikken. Trump tok igjen til orde for å sette amerikanernes interesser først, da han la fram sin nasjonale sikkerhetsstrategi i en tale mandag kveld.

– USA er med i spillet, og USA kommer til å vinne, sa Trump.

Målet er ifølge presidenten å gjenopprette respekten for USA i utlandet og fornye den amerikanske selvtilliten på hjemmebane.

– Dersom USA faktisk setter denne sikkerhetsstrategien ut i live, vil det være et brudd med veldig lange linjer i amerikansk utenrikspolitikk, sier Romarheim.

KRITISK: Forsker Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstuder (IFS) er kritisk til Trumps nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han understreker at han uttaler seg kun etter å ha hørt Trumps tale og at han ikke har lest selve sikkerhetsdokumentet.

Strategien som Trump tar til orde for, hviler på fire elementer:

Å beskytte hjemlandet og amerikansk livsstil, øke USAs velstand, fremme fred gjennom styrke og øke USAs innflytelse i en verden der det råder konstant konkurranse.

– Vi hørte en klassisk Trump i valgkampmodus, sier Romarheim.

Økonomi og grensemur

For første gang skal «økonomisk sikkerhet» være del av den nasjonale sikkerhetsstrategien, sa Trump. Og han understreket at USA må beskytte sine egne grenser blant annet ved å bygge en mur langs grensen til Mexico og med andre tiltak mot innvandring.

– Han stokker på en måte kortene i feil rekkefølge, sier Romarheim.

GRENSEMUR: Trump vil bygge omstridt ny grensemur mot Mexico. Foto: HERIKA MARTINEZ / AFP

Han mener det er «uvanlig og spesielt» at økt velstand og grensekontroll var noen av de viktigste pilarene i en sikkerhetspolitisk tale.

– Sikkerhetspolitikk handler vanligvis om de mest alvorlige truslene stater står ovenfor. Det handler i mindre grad om innvandringspolitikk og handelsavtaler. Dette er proteksjonistisk og nasjonalistisk, sier Romarheim.

– Trump er en utenrikspolitisk novise. Han skyver partnere fra seg på nær sagt alle bauger og kanter, sier Romarheim.

– Frykter at USA og Europa skal drifte fra hverandre

Siden den kalde krigen har multilaterale avtaler med andre land vært en grunnpilar i USAs sikkerhetspolitikk.

– Når USA samarbeider med andre land, vil det alltid være på en måte som beskytter våre nasjonale interesser, framholdt Trump i sin tale.

Han lovet også at USA er villig til å handle alene for å forsvare sin suverenitet, selv når landet risikerer å gå på tvers av land man tidligere har inngått avtaler med.

– Strategien kan være oppskrift på katastrofe, mener Romarheim.

– Hva frykter du?

– Jeg frykter at USA og Europa drifter fra hverandre sikkerhetspolitisk.

ØNSKER SPLITTELSE: Russland vil kunne tjene på Trumps nye sikkerhetspolitiske kurs hvis den blir gjennomført, mener Anders Romarheim. Foto: YURI KOCHETKOV/POOL / Reuters

– Oppløftende for Russland

Trump anklager Kina og Russland for å forsøke å undergrave USAs interesser og verdier i landets nye nasjonale sikkerhetsstrategi.

Likevel mener Romarheim at Russland vil tjene på det hvis Trumps sikkerhetspolitiske visjoner blir en realitet:

– Talen er oppløftende nytt for Russland, fordi de ønsker en splittelse i Nato. De ønsker et splittet vesten, så de i større grad kan påvirke internasjonal politikk slik de f.eks. gjorde med krigen i Syria, sier Romarheim.

Les mer: Putin ringte Trump som takk for hjelp med å avverge angrep

– Ingen ny kurs

Mens Romarheim mener talen er «oppskrift på katastrofe», mener andre USA-kjennere at talen ikke legger opp til store endringer.

– Det er ingen ny kurs og ingen dreining i amerikansk sikkerhetspolitikk, og det er hovedsakelig samme politikk som tidligere presidenter har ført, sier Henrik Heldahl, kommentator på nettstedet amerikanskpolitikk.no.

Han mener slike taler ofte handler seg om hva presidenten vil at den politiske samtalen skal dreie seg om og tviler på at det blir noen store endringer.

– Jeg ville ventet til jeg hadde lest hele rapporten, før jeg kom med en krise-erklæring, sier Heldahl.