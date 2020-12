– Skandale at Unicef deler ut mat til briter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FNs barnefond Unicef har for første gang begynt å dele ut mat i Storbritannia. Der har koronapandemien ført til at mange familier er blitt fattigere.

Lederen av Underhuset er kraftig provosert. Jacob Rees-Mogg mener det Unicef gjør er en skandale.

– Det er et politisk stunt av verste sort, sier den konservative politikeren, skriver BBC.

Lederen av Underhuset, Jacob Rees-Mogg er rasende fordi Unicef deler ut mat i Storbritannia. Han sier FNs barnefond bør skamme seg og prioritere hjelp i fattige land. Foto: Tolga Akmen / AFP

Unicef som er kjent for å levere mat til de aller fattigste i verden, har startet matutdeling i Plymouth.

FN-organisasjonen har i første omgang gitt 25.000 pund, om lag 290.000 kroner for å hjelpe 120 familier med mat gjennom denne vinteren. Snart kommer det mer penger fra Unicef.

Det gjør den britiske politikeren rasende.

«Unicef bør skamme seg»

– Det er en skandale at Unicef spiller politikk på en slik måte, sier Rees-Mogg.

– Unicef skal hjelpe de aller fattigste, de mest trengende, de skal hjelpe i land der folk sulter, fortsetter lederen i Underhuset.

– Unicef skal hjelpe der det er hungersnød og borgerkrig, raser politikeren.

Jacob Rees-Mogg mener «Unicef bør skamme seg».

Mange privatpersoner og organisasjoner deler ut mat i Storbritannia. Bildet viser Cooking Champions food bank. Det at Unicef deler ut mat provoserer lederen for Underhuset. Foto: Tolga Akmen / AFP

Politikeren som sitter i regjeringen til Boris Johnson samtidig som han er leder av Underhuset, sier at det er 100.000 færre fattige barn i Storbritannia enn for ti år siden.

Han vil ha seg frabedt hjelp fra Unicef.

Mødre gråt av glede

– Vi hadde en familie som gråt av glede da vi leverte mat i forrige uke, de gråt fordi matskapet var tomt, sier Chis Forster til BBC.

Forster jobber i den lokale hjelpeorganisasjonen Transforming Plymouth Together som har fått midler fra Unicef.

En mor forteller at det har vært vanskelig å skaffe mat på bordet.

– Selvfølgelig kan jeg ikke se at barna mine sulter, så det har skjedd at jeg har vært uten mat i to, tre dager, forteller hun.

– Jeg må prioritere barna, jeg må se at de får nok mat, fortsetter moren.

Forster er overrasket av støtten fra Unicef.

– På en måte gjør det meg sint, på den annen side er jeg veldig fornøyd fordi det gjør at vi kan hjelpe folk, sier han.

Krise uten sidestykke

Sjefen for Unicef i Storbritannia, Anna Kettley, forsvarer det Unicef gjør.

Mange frivillige stiller opp for å hjelpe de mest sårbare under koronapandemien. Bildet viser et medlem i Richmond Rugby som deler ut mat til fattige familier. Foto: Hollie Adams / AFP

Hun sier at de skal bruke 700.000 pund, om lag 7 millioner kroner, for å hjelpe de fattigste i landet som mangler mat på grunn av koronapandemien.

– Vi mener at hvert eneste barn er viktig, fortjener å overleve og ha det bra uansett hvor barnet er født, sier sjefen i Unicef i Storbritannia.

– Unicef UK aksjonerer i denne krisen som vi ikke har opplevd maken til i løpet av de 25 årene vi har jobbet med barns rettigheter i Storbritannia, sier Kettley til BBC.

Unicef har jobbet med barn i verden i 70 år. Koronapandemien gjør at FN-organisasjonen for første gang gir mat til fattige familier i Storbritannia.