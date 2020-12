Jeg har rapportert om brexit til fingre og tær har blitt blå og til batteriet har gått tomt. Jeg har drømt om utmeldingsavtaler, «backstop», «level playing field», fisk og subsider.

Sent og tidlig har det vært brexit for alle pengene – det har vært dager det har vært så mye brexit at jeg ikke har klart å skille den ene dagen fra den andre.

Brexit-apatien har også nådd briter flest.

Men nå er brexit her igjen – med en nervepirrende innspurt i forhandlingene i Brussel.

The Crown-feber

I skrivende stund skjer det lite, så jeg slenger meg ned på sofaen. Eneste fordelen med at kona og ungene flyttet hjem til Norge i april på grunn av koronaen, er at jeg kan gjøre som jeg vil hjemme.

På TV ruller The Crown over skjermen. Diana-feberen herjer her godt hjulpet av en glitrende Emma Corrin i rollen. Alle elsker Diana, men serien har litt uventet ført til et voldsomt engasjement for og imot tidligere statsminister Margaret Thatcher – det andre store traumet i nyere britisk historie ved siden av Dianas død.

Gillian Anderson spiller statsminister Margaret Thatcher i TV-serien The Crown. Foto: Des Willie / AP

Det er 80-tallet og statsminister Thatcher gjør sitt inntog i serien med en helt særegen måte å snakke på, høyt hår og håndveske. Vi møter en iskald kapitalist, som sender folk ut i arbeidsledighet og splitter landet i to.

Men mange briter er illsinte over hvordan X-Files stjerne Gillian Anderson spiller Thatcher på og viser det tydelig i sosiale medier. De synes skuespilleren snakker rart og sakte, slik hun kanskje var mot slutten da hun sleit med helsa og hukommelsen.

Men andre digger Anderson og mener hun er spot on. Thatcher var et ikon folk har et sterkt forhold til avhengig av politisk ståsted. Emneknaggen #theCrown viser at britene fortsatt lider av posttraumatisk stressyndrom etter Thatcher-tiden.

Folk peker på at Thatcher vart både handlekraftig og populær når hun var på høyden. Hun vant Falklandskrigen og talte EU midt imot. Kanskje er det i dette twitter-raseriet vi kan finne noe av nøkkelen til å forstå hvorfor britene vil ut av den europeiske union.

Hvorfor?

Å gå ut av EU vil føre til økt arbeidsledighet, økte matvarepriser, svakere pund og lavere boligpriser uansett avtale eller ikke, sier de økonomiske ekspertene.

– Vi kommer til å blomstre fra 1. januar uansett hva som skjer, sier Boris Johnson.

Vi burde aldri vært med i EU, står det på kommentatorplass i The Times. Frankrikes tidligere president Charles de Gaulle hadde rett da han hevdet at det hadde vært bedre for alle at Storbritannia ikke ble med i EU, kan vi lese i den britiske storavisen.

«The lady's not for turning», ble mottoet til Margaret Thatcher, som var statsminister fra 1979 til 1990. Foto: Christophe Simon / AFP

Europa-skepsisen sitter dypt og jernkvinnen Thatcher var for fri handel, men veldig imot politisk integrasjon. Britene har hatt et anstrengt forhold til EU fra de ble medlem for 47 år siden.

Den gamle kolonimakten var annerledeslandet. Storbritannia og USA ligner på flere måter mer på hverandre enn Storbritannia og resten av Europa. I begge land er det for eksempel millioner av mennesker som jobber i lavlønnsyrker og fagforeningen er svake.

Fagforeningene skulle knuses og de har kanskje aldri helt kommet seg på beina etter Thatchers tid. I 2016 dukket brexit opp og veldig mange av de jeg har møtt på mine reportasjeturer de siste årene, har hatt den samme forklaringen på hvorfor de ville ut.

I en MG fra 1970 kjørte NRKs korrespondent Øyvind Nyborg og fotograf Johan E. Bull den 50 mil lange grensen mellom Irland og Nord-Irland for å rapportere om brexit. Foto: NRK

Bortsett fra det med to verdenskriger og et VM-gull i fotball, så var det ett svar som gikk igjen: Vi føler oss allerede «rævkjørt», så det kan jo ikke bli verre.

Slagordet «å ta tilbake kontrollen over egne grenser» slo an og sammenfalt med ideologien til de harde brexitforkjemperne i Det konservative partiet. Slik ble nei-siden til en gjeng bestående av både av Oxford-utdannede konservative som av ideologiske grunner holder nasjonal selvråderett aller høyest, og «folk flest».

Politisk teater med høy innsats

Boris Johnson er nei-til-EU-generalen som rev ned de røde bastionene i de gamle industrisamfunnene i Nord-England og som tok storeslem ved sist valg.

The lady's not for turning, ble mottoet til Thatcher. Boris Johnson reiste seg opp i Underhuset i London denne uken og sa:

– Vi vil ikke la oss diktere av EUs lover! Statsminister Boris Johnson

Så reiste han til Brussel for å innkassere det han har bygd sin karriere på.



Men forhandlingene er gått i stå. EU er redde for at britiske bedrifter ikke skal følge deres standarder på både minstelønn, arbeidsfolks rettigheter, miljøstandarder, dyrevelferd og subsidier. Det vil nemlig gi britene en stor konkurransefordel og det truer EUs hellige ku; det indre marked.

Boris Johnson og EU-president Ursula von der Leyen ble ikke enige under middagen 9. desember. Foto: Aaron Chown / AFP

Statsministeren er i forhandlingsmodus. Men han vet og at han ikke kan bli for myk overfor Brussel.

Da vil han få trøbbel med den harde kjernen av EU-motstanderne i eget parti hjemme i London, som setter nasjonens suverenitet aller høyest uansett økonomiske kostnader.

Storbritannia er et splittet land som følge av brexit, men folk er og møkk. Og de som var imot, har resignert. Opposisjonen skulle nok ønske de hadde stemt på avtalen til Theresa May, som var mye tettere knyttet til EU. Men det er for seint nå.

Husker du henne? Theresa May er bare en av flere britiske statsministre med EU-trøbbel. Hun gråt da hun gikk av 24 mai 2019. Foto: Alastair Grant / AP

Det er minutt for minutt-dekning i britisk presse om de nervepirrende forhandlingene. Jeg trenger ikke minne om alt som står på spill.

Korona har tatt over

Snart er brexit over. En ny sak har tatt over livet mitt. Straks passerer vi 65.000 dødsfall her og det meste av landet er i helt eller delvis lockdown. Jeg kan verken ha besøk eller gå på besøk til noen. Folk henger med hodet. Netflix og gitaren holder en stigende koronadepresjon litt på avstand.

Korrespondent med lockdown-sveis øver gitar i London. Foto: privat

Denne uka kom endelig en gladnyhet. De første vaksinene er rullet ut i det som blir den største logistikkoperasjonen i britisk helsehistorie. Det er ikke med liten stolthet britene kunne viser fram 90 år gamle Margareth Keenan for verden.

Lenge før EU har gjort det, har britene godkjent bruken av Pfizer-vaksinen til bruk på befolkningen. Boris Johnson har fått en selvtillitsboost som han sannelig kan trenge.

Det har vært et vanskelig år for britene. Vaksinen gir håp.