USA: Tyrkia klar til å invadere Syria

Pressetalskvinne Stephanie Grisham ved Det hvite hus sier at amerikanske styrker ikke vil støtte eller være involvert i en slik operasjon, og at de skal trekkes tilbake fra området det gjelder.

Grisham sier at den tyrkiske planen kom fram i en samtale president Donald Trump hadde med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag.

Erdogan sa da også at de tyrkiske styrkene vil overta de utenlandske IS-krigerne som er blitt tatt til fange under den USA-ledede offensiven mot IS, og som nå holdes av kurdiske styrker som USA støtter.

Kurdiske styrker holder vakt ved Ras al-Ain i den syriske Hasakeh-provinsen ved grensen til Tyrkia 6. oktober. Foto: DELIL SOULEIMAN

Overtar IS-fanger

I samtalen var de enige om å kritisere europeiske land som Frankrike og Tyskland, for ikke å ta tilbake sine borgere som hadde sluttet seg til IS.

«Tyrkia vil nå overta ansvaret for alle IS-krigere i området som er tatt til fange de siste ti årene etter kalifatets nederlag mot USA», heter det i erklæringen etter samtalen.

De kurdiske YPG-styrkene bar de tyngste byrdene i kampen mot IS sammen med USA, men betraktes som terrorister av Tyrkia, ettersom de er alliert med PKK i Tyrkia.

I desember kunngjorde Trump at han ville trekke ut amerikanske styrker fra Syria, men han ble sterkt kritisert for å overlate sine kurdiske allierte til skjebnen og en tyrkisk offensiv.

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Buffersone

Avgjørelsen ble omgjort, men Tyrkia presser på, og for noen måneder siden ble USA og Tyrkia enige om at det skal opprettes en sikkerhetsbuffer langs grensa mellom Syria og Tyrkia.

I samtalen søndag gjentok Erdogan at opprettelsen av en trygg sone er nøkkelen til å nøytralisere trusselen fra det kurdiske partiet PKK og den amerikanskstøttede kurdiske YPG-militsen, som han kaller terrorister.

Erdogan sier også at en slik sikkerhetssone kan brukes til å returnere opp til to millioner syriske flyktninger som i dag befinner seg i Tyrkia.

USA har tidligere forsøkt å stanse enhver tyrkisk offensiv inn i Syria mot deres allierte kurdiske militser, som USA samarbeidet nært med.