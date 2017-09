800.000 unge blir trolig utvist fra USA

Det var ventet at Trump skulle skrote DACA-programmet, som har gjort at barn som kom illegalt til USA, likevel har kunnet få lovlig opphold.

Presidenten har varslet at han vil oppheve denne retten til en toårig, fornybar arbeidstillatelse. Det har ført til flere protester og demonstrasjoner. I ettermiddag kl. 16 norsk tid samlet demonstranter seg utenfor Det hvite hus.

USAs justisminister Jeff Sessions sa på et pressemøte om DACA-programmet i ettermiddag at det er så enkelt at USA rett og slett ikke kan ta mot alle som vil inn i landet. Amnestiet ble innført av Barack Obama.

Seks måneders forsinkelse

Ifølge flere kilder som står nær Trump, vil amnestiet bli innført med seks måneders forsinkelse.

Donald Trump har opphevet DACA-amnestiet. Foto: Carolyn Kaster / AP

Det er foreløpig uklart hvordan en eventuelt ny ordning vil fungere i praksis.

DACA står for «Deferred Action for Childhood Arrivals», og ble til via en direkte ordre fra daværende president Barack Obama i 2012.

Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.

Lovet å avvikle DACA i valgkampen

Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.

Når står nesten 800.000 unge innvandrere i fare for å bli utvist.