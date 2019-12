All virksomhet som ikke er livsnødvendig blir stengt i to dager på Samoa i et forsøk på å stanse spredningen av meslinger.

Myndighetene i landet har iverksatt flere tiltak som aldri tidligere har vært tatt i bruk for å prøve å få kontroll på den svært smittsomme sykdommen.

Røde flagg vaier nå flere steder på stillehavsøya. For husstander der noen ikke er vaksinert, har fått beskjed om å plassere et rødt flagg utenfor. Det gjør arbeidet lettere for vaksinasjonslagene som nå reiser rundt og vaksinerer folk.

Den lille Stillehavsnasjonen med under 200.000 innbyggere er hardt rammet av sykdomsutbruddet.

Torsdag morgen var 4.217 personer registrert smittet siden midten av oktober. 62 personer er døde. Av dem er 54 barn som var fire år eller yngre.

En mor sørger over barnet sitt som døde i meslingepidemien. Foto: AP

FN refser sosiale medier

Unicef kommer torsdag med knallhard kritikk av sosiale mediers ansvar for meslingutbruddet på Samoa. Organisasjonen mener gigantselskaper innen sosiale medier må slå ned på meldinger med anti-vaksinasjonsinnhold.

Kritikken går mot Twitter, Facebook og Instagram som Unicef mener har tillatt publisering av «helt uansvarlig» materiale som har forverret meslingutbruddet.

– Det er klart at de har et selskapsansvar for å sikre at befolkningen og spesielt at sårbare befolkningsgrupper får korrekt informasjon, sier Sheldon Yett, ansvarlig for Unicef i Stillehavsregionen til nyhetsbyrået AFP.

Yett mener sosiale medier er en av årsakene til at svært få var vaksinert på Samoa. Han kritiserer anti-vaksine aktivister i blant annet USA og Australia som han mener har drevet kampanje på sosiale medier.

Yett mener aktivistene må være klar over effekten av sine kampanjer i fattige land.

– Det er svært ødeleggende. Det kan bety dødsdom for et barn her, sier Yett fra Samoas hovedstad Apia.

Myndighetene på Samoa har satt i gang et omfattende massevaksinasjonsprogram. Foto: AP

Massevaksinasjon

Myndighetene innførte obligatorisk vaksinasjon for to uker siden.

Bare mellom 28 og 40 prosent av befolkningen var vaksinert mot meslinger før utbruddet, ifølge Unicef. Det gjorde Stillehavsnasjonen svært sårbar for utbrudd av den svært smittsomme sykdommen.

Nå skal rundt 55 prosent være vaksinert.

Statsminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi sier regjeringen torsdag og fredag stenger offentlige virksomheter for å intensivere massevaksinasjonen.

– Vi har gitt ansatte to fridager, så folk kan holde seg hjemme. Ingen bør kjøre på veiene, så de ikke skaper problemer for våre vaksinasjonsteam, sier statsministeren til nyhetsbyrået Reuters.

Kun ansatte i elektrisitets- og vannetaten er unntatt driftsstansen. Målet er at over 90 prosent av befolkningen skal være vaksinert etter to dagene med intens vaksineringsinnsats.

Rødt flagg utenfor statsministerboligen

Til og med utenfor statsministerens hus vaiet et rødt flagg torsdag. Nevøen hans kom nylig uvaksinert fra Australia og ventet på å få sprøyten med beskyttelse mot meslinger.

I hovedstaden Apia var gatene nærmest tomme. Hverken biler eller mennesker var ute, og kun lydene av bjeffende hunder kunne høres.

Norge er blant flere land som har sendt et helseteam til Samoa for å bistå i arbeidet med å bekjempe meslingutbruddet.

Det ble erklært unntakstilstand i midten av november, og skoler og universiteter er stengt. Alle under 19 år har forbud mot å samles offentlig for å unngå spredning av den svært smittsomme sykdommen.