530 covid-19-døde har ligget i frysecontainere i månedsvis i New York

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frysecontainere fulle av lik ble et bildene på marerittet som herjet New York da byen i april var koronapandemiens episenter i USA.

Med opptil 800 døde per dag i storbyen fyltes likhusene opp. Over 135 frysecontainere ble satt ut i gater rundt sykehusene for å ta seg av likene.

Likevel var det ikke nok. Det ble installert hyller i containerne, for å doble kapasiteten, skriver New York Times.

Begravelsesbyråer, kirkegårder og krematorier klarte ikke å håndtere alle de døde.

På grunn av smittefrykten turte ikke pårørende å ta turen for å identifisere sine døde.

Myndighetene i New York begynte å gravlegge uidentifiserte covid-19-ofre i en massegrav på Hart Island, en liten øy innenfor bygrensene.

Dronebilder viste i april at myndighetene i New York hadde begynt å gravlegge covid-19-ofre i en massegrav på Hart Island. Foto: John Minchillo / AP

Har ligget i uker og måneder

9. april ble det offentliggjort dronebilder av massegravene på Hart Island.

Det vakte sinne i byen, særlig blant dem som hadde mistet noen kjære og var redd det var dem som ble lagt i massegravene.

Resultatet ble at myndighetene endret praksis. I stedet for å begraves ble de døde lagt i frysecontainere på en enorm parkeringsplass i bydelen Brooklyn.

I slutten av mai lå det totalt 2137 døde på den makabre parkeringsplassen.

Der skulle de ligge til de ble identifisert og kunne begraves. Mange ble liggende i uker og måneder.

Selv om dødstallene har gått ned og mange er blitt identifisert, er det fortsatt fulle frysecontainere på plassen i Brooklyn. Til sammen er det minst 530 døde der, skriver New York Times.

Forbereder seg på flere døde

De siste ukene har antall døde av covid-19 i USA steget kraftig. Tallene er nå høyere enn da den første bølgen var som verst i begynnelsen av april.

Samtidig viser tallene at både antall smittede og innlagte på sykehusene stiger.

Ettersom det tar noen uker før smittede og innlagte pasienter dør av covid-19, frykter helsemyndighetene flere døde fremover.

I El Paso i Texas har frysecontainere vært tatt i bruk siden november, skriver Reuters.

Nå sier guvernøren i California, Gavin Newsom, at delstaten har gjort i stand 60 containere for bruk som midlertidige likhus.

I New York har antall covid-19-døde per dag nær firedoblet seg siden tidlig i november.

Sykehusene har droppet planlagte operasjoner og forbereder seg på å håndtere flere døde.

Myndighetene tror ikke det blir like ille i New York som på det verste i vår. Da sto New York for opp mot halvparten av de døde i USA.

Nå er dødsfallene spredt utover hele landet. Likevel er tusenvis av likposer levert ut.

Begravelsesbyråene har brukt den siste tiden til å skaffe kister og annet utstyr.

– Det er en følelse av frykt som henger over oss. Vi er nå i en situasjonen der vi går og venter, sier Patrick J. Kearn, som driver fire begravelsesbyråer.

Flere vil ta vaksine

I skyggen av de dårlige nyhetene er det ett lysglimt. New York Times skriver at flere amerikanere nå sier at de er villige til å la seg vaksinere.

I sommer var det bare var rundt 50 prosent som sa de ville ta en vaksine mot koronaviruset.

Nå viser meningsmålinger fra Gallup, Kaiser Family Foundation og Pew Research Center at over 60 prosent sier ja til å la seg vaksinere.

I en av undersøkelsene sier hele 73 prosent seg villige til å ta en vaksine. Dermed øker sjansene for at mange nok sier ja til at USA kan oppnå flokkimmunitet etter hvert.