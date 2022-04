300 begravet i massegrav utenfor Kyiv

Nesten 300 personer er begravet i massegraver i byen Butsja utenfor Kyiv. Det skjer etter at ukrainske styrker lørdag vant tilbake kontrollen over pendlerbyen fra russiske styrker.

Det sier borgermesteren i byen, Anatolii Fedoruk, til nyhetsbyrået AFP.

– Vi har allerede gravlagt 280 personer i massegraver i Butsja, sa ordføreren over telefonen til AFP.

Fedoruk sier det ligger strødd lik utover de ødelagte gatene.

Fant bundet lik

Tidligere lørdag ble likene av 20 personer ikledd sivile klær funnet i en gate i byen.

En av de døde mennene hadde hendene bundet sammen og de døde var strødd ut over flere hundre meter i en boliggate i byen, forteller journalister fra AFP som er på stedet.

Ukrainske soldater skal ifølge AP sjekke de døde kroppene for eksplosiver, såkalte "booby traps". En kvinne gråter etter at ukrainerne tok tilbake kontrollen i Butsja. Det ligger døde kropper i flere gater i Butsja. En kvinne sitter med hunden sin etter å ha blitt evakuert fra Butsja. Kroppene skal bære preg av at de har blitt liggende noen dager. Flere biler i Butsja har blitt totalsmadret. En mann med et barn sykler foran det som skal vere en død sivil person. Et barn står foran en ødelagt russisk stridvogn.

Det er ikke kjent hvordan mennene døde, men minst en av dem hadde et stort sår i hodet. Et åpent ukrainsk pass ble funnet ved siden av mannen som hadde hendene bundet, sammen med et stykke hvitt tøy.

Butsjas ordfører Fedoruk hevder alle var skutt.

Tilstanden til de døde kroppene kan tyde på at de har ligget der i flere dager.

Også den ukrainske fotojournalisten Max Levin, som har vært savnet siden midten av mars, ble funnet død utenfor Kyiv lørdag.

Erklærer Butsja for «frigjort»

Russland har trukket soldatene sine ut av flere områder rundt Kyiv de siste dagene, etter å ha mislyktes i å omringe hovedstaden. Ukraina har erklært Butsja som «frigjort».

Byen bærer likevel preg av kamphandlingene. Det er store hull i bygninger og veier etter eksplosjoner, og ødelagte biler står etterlatt.

Ødelagte russiske stridsvogner og militære kjøretøy står langs veien til Bucha, 4. mars. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tidligere lørdag at ukrainske styrker har tatt tilbake rundt 30 landsbyer utenfor Kyiv.

Ukraina hevder også å ha gjenerobret byen Brovary. Byen skal ha vært minelagt av russiske styrker. Også her hevder Ukraina det var etterlatt flere lik.

Samtidig forsterkes kampene øst i landet. Det skal ha blitt utført luftangrep mot Mariupol, Kharkiv og Tsjernihiv.