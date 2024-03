17-åring siktet for å ha voldtatt og drept 13-åring i Danmark

Politiet ble varslet klokka 22.10 mandag kveld om en hendelse i nærheten av et fjernvarmeanlegg i Gravensgade i Hjallerup.

Et par timer senere opplyste politiet at de to mistenkte er to tenåringer på 17 år og 13 år.

Rundt klokken 14.00 tirsdag opplyser politiet at 17-åringen er siktet for å ha drept jenta, som ble funnet i Nordjylland mandag kveld, med slag.

Tidligere samme dag, ble 13-åringen løslatt.

– Den 13 år gamle jenta som ble pågrepet i saken er løslatt igjen. Ifølge politiets undersøkelser er det ingenting som tyder på at hun har noe med forbrytelsen å gjøre, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har beslaglagt en gjenstand de mener ble brukt i drapet, og gutten er fremstilt for fengsling.

– Dette er en dypt tragisk hendelse der en 13 år gammel jente har mistet livet. Vi er fullt klar over at innbyggerne i Hjallerup har våknet til en svært vanskelig og annerledes tirsdag, sier etterforskningsleder Frank Olsen i Nordjyllands politi.

Funnet av foreldrene

Det var den 13 år gamle jentas mor og far som fant deres datter liggende med store skader nær Hjallerup fjernvarmeverk mandag kveld. Det opplyser politiet til Ekstra Bladet.

Flere politipatruljer er tilstede i den lille byen Hjallerup natt til tirsdag. Politiet jobber på stedet, like nord for Ålborg. Flere politipatruljer på stedet i den lille byen med i overkant av 4000 innbyggere.

Moren ringte deretter nødnummeeret klokken 21.12.

Politi og ambulanse rykket ut til stedet, og fant den unge jenta hardt skadet. Jenta ble erklært død etter kort tid, opplyser Nordjyllands politi.

Førstehjelp

– Til tross for rask førstehjelp på stedet, stod ikke jentas liv til å reddes, skriver politiet.

Den unge jentas pårørende er varslet.

Nordjyllands politi er til stede med store ressurser i området ved vannverket og Idræts Alle.

I natt ba de folk om å holde seg unna området.

«Enkeltstående og dypt tragisk hendelse»

– Vi vet at det er en relasjon mellom den drepte og de to pågrepne, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke uttale oss om motivet for drapet. Vi kommer til å etterforske saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund, som leder etterforskningen, i pressemeldingen.

Den 13 år gamle jenta som ble drept gikk på samme skole som en av de pågrepne i saken. Det sier ordfører Mikael Klitgaard (V) i Brønderslev kommune til DR.

Skolen flagger på halv stang tirsdag.

Politiet skriver at de har forståelse for at hendelsen fører til utrygghet i området og mange spekulasjoner om hva som kan ha skjedd, men de understreker at de ser på saken som «en enkeltstående og dypt tragisk hendelse».

Hjallerup er en liten by med rundt 4400 innbyggere nord for Ålborg.