Parkeringshuset har en kapasitet på 1.600 biler, men de første anslagene gikk ut på at langt færre biler var gått tapt i brannen, som startet søndag ettermiddag.

Like over midnatt melder BBC at opptil 1.400 biler kan være ødelagt.

Alle bilene som sto i parkeringshuset, er ødelagt, opplyser det lokale brannvesenet.

– Foreløpig viser etterforskningen at en brann inni en bil i parkeringshuset førte til at andre biler tok fyr. Vi antar at alle bilene i parkeringshuset er totalskadd, sier politiet.

Foto: Phil Noble / Reuters

Ridestevne

De siste dagene har Liverpool International Horse Show blitt arrangert i arenaen. Arrangementet ble naturlig nok avbrutt søndag ettermiddag.

Noen hester befant seg i første etasje i parkeringshuset, men ble flyttet inn på arenaen.

Ordfører Joe Anderson sier på Twitter at alle er i sikkerhet og at ingen av dyrene kom til skade i brannen.