En kompis overtalte Herman Flesvig, en av Norges mest populære komikere, til å hoppe fallskjerm for aller første gang i mai i år. Han hadde aldri trodd det skulle bli en besettelse.

– Jeg husker første hoppet, det var helt jævlig. Men etter rundt tolv hopp fikk jeg en mestringsfølelse, sier han til NRK.

Hoppet i ni minus

Nå er et hopp med Herman Flesvig et av auksjonsobjektene du kan by på i årets TV-aksjon.

På et halvt år har han nå lagt bak seg 77 hopp, og nå klarer han seg ikke uten.

– Jeg synes det var veldig skummelt, men nå er det terapi. Jeg har brukt mye penger på psykologer, men dette er bedre. Først og fremst er det en mestringsfølelse og frihetsfølelse. Og så liker jeg adrenalinet, ler han.

Han medgir at det er litt galskap, men Flesvig stortrives i både fallskjerm-miljøet og i lufta. Under siste hoppet nå var det ni minus på vei ned.

Foto: Jean Christine Cena / NRK

Nå gleder han seg til å ta med deg opp i lufta.

– Jeg skal være med hele tiden og hjelpe til. Jeg kommer til å hoppe først ut og være på bakken for å ta imot. Da blir det skikkelig bamseklem, lover han.

Syng med Ole Ivars

Lista er lang over årets auksjonsobjekter, og synes du det er skummelt å hoppe i fallskjerm, er det mye annet du kan gjøre.

– Jeg synes det utrolig gøy og ikke minst rørende å se hvor lett det å få fattigste ting fra folk. Store ting, sjuke ting og helt sprø ting. Det å se Herman Flesvig hoppe i fallskjerm for TV-aksjonen og Ole Ivars oppfylle en damedrøm om å synge duett, er fantastisk, sier programleder og auksjonarius Ingrid Gjessing Linhave.

For årets auksjon har alt fra et tre timers malekurs med Vebjørn Sand, muligheten til å synge duett med Ole Ivars under en av deres konserter, få plass i Norseman eller være med på snowboardtime med Andreas Ygre Wiig.

Du kan også spille sjakk med Hans Olav Lahlum, fly til Jan Mayen med forsvarets Hercules eller skaffe deg en butler for en kveld.