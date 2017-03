Vegen åpner etter stort steinras

Lørdag kveld ble riksvei 70 stengt på strekningen Sunndalsøra - Oppdal på grunn av rasfare. Tre kvarter senere gikk raset i Gråura, like ved fylkesgrensa til Sør-Trøndelag.

Søndag var en geolog fra Statens vegvesen på stedet for å vurdere rasfaren, og konklusjonen var at veien måtte stenges i flere dager.

Fjernet mye stein

Statens vegvesen opplyser om at fjellblokka som stod igjen nå er fjernet, fjellskjæringa er rensket for løst fjell og steinen på vegen er delt opp og kjørt bort.

– Det har vært gjort et omfattende arbeid for å få ryddet og sikret fjellskjæringa. Det er mange som har jobbet dag og natt for at vi nå kan åpne vegen igjen, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.

Pågående arbeid

Selv om vegen nå åpner for trafikk, vil det fortsatt være arbeid med sikring langs vegen. Det kan bli behov for kortere stenginger i forbindelse med dette arbeidet.

– Dette har vi mulighet til å planlegge, slik at vi kan avvikle trafikken på en forutsigbar måte uten alt for store ulemper for trafikantene, forteller Bye.