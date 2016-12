Værfast julefeiring i Trondheim

MS Trollfjord skulle gått i rute nordover fra Bergen lillejulaften. På grunn av det dårlige været på Vestlandet må skipet bli liggende i Trondheim.

– Det er en nødvendighet på grunn av værmeldinga vi har fått. Vi ligger her fordi vi må tenke på sikkerheten til passasjerene og mannskapet, sier hotellsjef på MS Trollfjord, Truls Are Hoff.

Hotellsjef på MS Trollfjord, Truls Are Hoff, mener Trondheim ikke er verste plassen å være værfast på. Foto: Øivind Olsson / NRK

– Vi skulle egentlig ligge i Molde, så det kunne vært verre, sier trønderen spøkefullt.

– Føles nesten ut som hjemme

På formiddagen lillejulaften var det uvanlig rolig inne på skipet, med kun 19 av cirka 400 passasjerer ombord.

En av passasjerene er Anna Skogvold, som forteller at det er litt merkelig å ha nesten hele skipet alene.

– Det er litt rart, det føles nesten ut som vi er hjemme, sier hun.

Hun synes det er greit at de blir i Trondheim.

– Vi hørte jo værmeldinga, så vi synes det er helt i orden. De tar hensyn til både passasjerer og mannskap, og det er vi takknemlig for, sier Skogvold.

Anna Skogvold forteller at det nesten føles ut som å være hjemme, når skipet er omtrent tomt. Foto: Øivind Olsson / NRK – Ikke verste plassen

Halv sju lillejulaften kom 430 nye passasjerer med fly fra Bergen. Før de kom, hadde de ansatte ekstra tid til å gjøre klar julegaver for både passasjerer og mannskap.

– Vi prøver å gjøre det beste ut av det og det beste for gjestene, sier Hoff.

Han mener Trondheim ikke er den verste plassen å være værfast på.

– Det er kanskje mer å oppleve i Trondheim enn mange andre steder vi kunne blitt liggende, sier han.

Foreløpig plan er at MS Trollfjord skal seile nordover igjen fra Trondheim i henhold til vanlig ruteplan 25. desember.

19 av cirka 400 passasjerer var på skipet på formiddagen lillejulaften. Det ga en rolig stemning for de gjenværende. Foto: Øivind Olsson / NRK

Flere hurtigruteskip værfaste

Flere hurtigruteskip ligger eller vil bli liggende værfaste de nærmeste dagene. MS Kong Harald ligger også i Trondheim. MS Spitsbergen kommer til Trondheim første juledag, og vil etter planen bli liggende frem til 28. desember.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, forteller at dette er et dårlig tidspunkt å være værfast på. Foto: Hurtigruten

MS Lofoten seiler i oppsatt rute sørover frem til Kristiansund, men må kansellere havnene sørover mot Bergen. Foreløpig plan er at skipet skal seile nordover igjen fra Kristiansund andre juledag.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, forteller at dette er et dårlig tidspunkt for uvær.

– Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: Akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier Ege.

– Men vi kan love at det blir en ordentlig julefeiring om bord, uansett om den skjer på litt andre steder enn planlagt.