Rysta over kloakk-kaos i OL: – Skandale

- Forureina Seinen kan hindre svømmekonkurransar under Paris-OL, noko som får norske utøvarar til å reagere.

- Miljøorganisasjonen Surfers Fundation har funne "alarmerande bakteriemengder" i elva.

- Arrangementsjefen kan ikkje utelukke at triatlon må avlyse svømminga dersom bakterienivået er for høgt.

- Over 15 milliardar kroner er brukt på å gjere Seinen rein nok til svømmekonkurransar.

- Norske utøvarar og sportssjefen er kritiske til ei mogleg endring av triatlon til berre sykling og løping.

- Både statsminister Emmanuel Macron og Paris-borgarmeister Anne Hidalgo har sagt dei sjølv skal svømme i Seinen før OL.

