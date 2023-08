Paris håper på et OL uten E.coli

– Det er et ambisiøst mål. Ingen vet hvordan OL blir, om vannkvaliteten blir bra nok, sier Dan Angelescu.

Han er direktør i teknologiselskapet Fluidion, og siden 2017 har han jobbet med å gjøre Seinen klar for svømming.

Angelescu mener det er realistisk, og sier til Reuters at myndighetene satser stort på prosjektet.

De må nesten det. Forventningene er høye.

Direktøren for teknologiselskapet Fluidion, Dan Angelescu, analyserer vannkvaliteten i Seinen i Paris. Foto: STEPHANIE LECOCQ / Reuters

Ett år igjen

OL i Paris neste år blir de første lekene med fulle tribuner siden 2018 etter flere år med pandemi. Og nå tikker klokken, for det er under ett år igjen.

Det er ventet over 10.000 idrettsutøvere og mange millioner tilskuere og turister.

Men i tillegg til stadioner vil Frankrike ta i bruk hele byen – også elven Seine, som deler hovedstaden i to.

En gruppe badeglade parisere trosser forurensing og svømmeforbud og tar seg en dukkert i Seinen 2. juli. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Det er 100 år siden sist det var lov å svømme i elven. Under OL i 1924 ble det bestemt at vannkvaliteten var for dårlig.

En død fisk flyter i Seinen ved Conflans-Sainte-Honorine, vest for Paris, 12. juni 2023. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Planen er at OL-øvelsene triatlon og svømming i åpent vann skal finne sted i den fremdeles noe grumsete åren som strømmer gjennom storbyen.

Elven har imidlertid lenge slitt med helseskadelige nivåer med forurensing.

Vannprøver viser tidvis at mengden bakterier som E.coli og enterokokker overskrider grensene.

President Emmanuel Macron og borgermester Anne Hidalgo har gjort det til et prestisjeprosjekt å rydde opp.

En tunnel på 8,5 kilometer drilles inn mot renseanlegget ved Seine-Valenton sørøst for Paris for å bedre kunne desinfisere vannet i elven. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Hvordan renser man en elv?

1,4 milliarder euro har så langt blitt investert i prosjektet, ifølge Macron selv.

To nye rensestasjoner sto ferdig i sommer. I tillegg skal et nytt reservoar som kan romme 50.000 kubikkmeter regnvann stå klart i starten av 2024.

Tidligere har overvann ført til at kloakk renner ut i Seinen, men reservoaret skal hindre dette.

Arbeidere fjerner store mengder søppel fra elven Seine i Levallois-Perret rett utenfor Paris, 8. juni 2023. Foto: - / AFP

Reservoaret som skal hindre overvann i Paris er 30 meter dypt og føyer seg i den lange rekken underjordisk infrastruktur i katakombebyen Paris. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Et annet tiltak er at boliger og båter som tidligere hadde sluppet kloakken rett ut i elven, nå må koble seg på det ordinære kloakksystemet. Totalt utgjør dette rundt 24.000 boliger og båter.

Og effekten skal allerede være merkbar. Nå overskrider mengden farlige bakterier grensene kun i 9 prosent av målingene i Seinen.

Uventet utfordring

Også åpningsseremonien skal finne sted på Seinen, i form av en båtparade.

En kunstnerisk visualisering av åpningsseremonien for OL i 2024 i Paris. Foto: PARIS 2024 / Reuters

Det blir den første åpningsseremonien for et OL som finner sted utenfor en stadion. Det skaper en del sikkerhetsmessige utfordringer for politiet.

Blant annet har eierne til de nesten 600 tradisjonelle bokkioskene langs elven nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne utstyret sitt.

– Bokkioskene er en del av Paris. Å ønske oss vekk er like absurd som å demontere Eiffeltårnet eller Notre-Dame-katedralen, sier Jérôme Calais, leder for bokkioskenes forening, til Le Monde.