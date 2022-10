– Jeg ser ikke det som noe nederlag å si at hverdagen er tøff.

Torstein Næss er bonde i Inderøy i Trøndelag. Sammen med kona driver han med flere ting innenfor landbruket, blant annet kyr.

Dagen starter allerede klokken fem, og kan vare til langt på kveld.

– Mange jobber mye i Norge, ikke bare oss i landbruket. Men det er en spesiell næring, og her kreves det at vi følger med hele tiden.

Mange tanker

Næss er en av bøndene som tør å snakke åpent om at jobben tar på mentalt. Økonomi, lange arbeidsdager og det å ikke få nok tid til sine tre barn er noen av tingene som gjør at det av og til kan komme tunge tanker.

– Når de fleste går hjem fra jobb, går jeg i fjøset igjen. Og barna legger seg ofte før jeg er ferdig.

Næss tror veldig mange bønder kjenner på de samme bekymringene som han gjør. Men for få tør å si det høyt.

– Det påvirker nok mye mer enn vi ser og hva vi aner. Det er nok mest menn som har en lang vei å gå når det gjelder å være åpen og ærlig om hverdagen vår og hva vi kjenner på i hodet vårt.

Mange bønder sliter

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at 600 personer tok sitt eget liv i Norge i 2021, og flesteparten var menn.

Bønder skal også være en av yrkesgruppene som er mest utsatt for å utvikle angst og begå selvmord

Det forteller Trude Hoff som er kommunepsykolog i Steinkjer og Snåsa. Sammen med flere kommuner i regionen er hun med i et prosjekt som skal få norske bønder til å åpne opp om hvordan de har det.

– Gårdbrukere er veldig gode på å dra på service når rødlampen på traktoren blinker. Men de er ikke så gode når sin egen rødlampe blinker.

Kommunepsykolog i Steinkjer, Trude Hoff. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Hun viser til forskning som sier at bønder i land som Tyskland, Frankrike, USA, Australia og Storbritannia har en dobbelt så høy fare for å ta sitt liv som befolkningen for øvrig.

– Vi vet at de er overrepresentert når det gjøres undersøkelser om depresjon og angst.

Prosjektet har hentet inspirasjon fra Australia som har jobbet med dette i lang tid. Hun håper det kan bane vei for mer åpenhet blant bønder som sliter.

– Ikke gi opp. Det er alltid mulig å finne løsninger.

Vil hjelpe til

Leder i Trøndelag bondelag, Petter Harald Kimo, skjønner at mange bønder kan ha det vanskelig.

– Det er en ensomt yrke. Du blir kanskje siste bonde igjen i et dalføre, du jobber mye og kjenner på økonomien. Mange har heller ingen å prate med.

Han er også opptatt av at bønder må bli flinkere til å snakke om psykisk helse, spesielt blant mennene. Kvinnene i landbruker mener han er flinkere.

Bondelaget vil også hjelpe til.

– Vi står parat i å gripe inn hvis noen sliter. Men vi er avhengig av at noen følger med og varsler, sier Kimo.

– Noen må sette ord på ting

Tilbake på gården i Inderøy sitter Torstein Næss rundt kjøkkenbordet sammen med kona Ingeborg Gangås Næss.

Hun kan også se når Torstein har tyngre dager.

– Det er sjeldent at han snakker til meg om det, men jeg ser det på ham. Det går inn på meg at han har det tøft.

Torstein elsker å være bonde, og mener mye er bra. Men han er positiv til prosjektet om psykisk helse, som han mener kan ta bedre vare på norske bønder.

– Noen må sette ord på ting, for jeg tror det er rart hvis jeg er den eneste som har tøffe dager.