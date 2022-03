Unicef skal selge arvet matjord til boligutbyggere

I slutten av januar vedtok kommunestyret i Malvik i Trøndelag at det skal åpnes for boligbygging på Nedre Vikhammer, blant flere lokale kjent som «Malviks beste matjord».

En liten måned senere arvet Unicef eiendommen i Malvik med gård og tilhørende matjord.

Unicef er barnefondet til organisasjonen FN, som har utviklet FNs bærekraftsmål. De dreier seg blant annet om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, utvikle bærekraftige byer og jobbe for en verden uten landforringelse.

Nå er eiendommen omregulert til boligbygging. Det betyr at det skal bli boliger på matjorda.

Det har satt sinnene i kok hos mange.

Må selge til boligutbyggere

Det er nedfelt i testamentet til avdøde som Unicef arvet eiendommen fra, at organisasjonen skal selge eiendommen til høyest mulig pris, og at denne summen skal gå til Unicefs formål, sier Erik Bakøy, finansdirektør i Unicef.

Bakøy bekrefter at det er aktuelt for Unicef å selge til en utbygger, og sier at organisasjonen ikke har noen alternativer for å leie ut eller drive eiendommen.

Dette er fordi Unicef er en veldedig stiftelse og ikke kan drive næringsvirksomhet.

Avdøde organisasjonen arvet eiendommen fra var involvert i planene om å omregulere området til boligbebyggelse.

Derfor er Unicef forpliktet til å selge eiendommen til boligbyggere.

– Det ville være i strid med hans vilje å benytte eiendommen til annet formål, sier Bakøy.

Dårlig for beredskapen

– Det som skremmer meg er den kortsiktige gevinsten ved å selge og bygge ned matjord, sier Truls Olve Terjesønn Hansen.

Han er født og oppvokst på Vikhammer, og bor også i området nå. Hansen er utdanna sivilagronom med fordypning i jord og jordfysikk. Hansen er også opptatt av at folk i Malvik bør ha fritidsområder nært seg, men det viktigste er matjorda i området.

– Dette er områder hvor man kan dyrke mathvete. Om man flytter de arealene noen hundre meter lenger opp i høyden, så har man ikke det klimaet lenger, forklarer Hansen.

– Jeg synes det blir veldig dumt når vi snakker om beredskap. De viktigste beredskapslagrene våre er de som står på åkeren.

Han mener dette er politikernes ansvar, og at både nasjonale og lokale politikere burde sagt at arealene skal gå til matproduksjon.

– Når du blir lokka med mange millioner kroner er det blåøyd å ikke selge. Det er ikke bøndene sitt ansvar å drive med jordvern, det er et politisk ansvar.

BEREDSKAP: Den beste beredskapen står på åkeren, mener Hansen. Jorda her er helt unik sammenlignet med lenger opp i høyden. Foto: Jenny Westrum-Rein / NRK

Mener Unicef har et valg

– Vi frykter at området blir solgt og at matjorda bygges ned, som så mye annen dyrket mark.

Det sier Åse Helene Monsø, representant for Jordvernalliansen i Trøndelag, på vegne av Nord-Trøndelag bonde- og småbrukerlag.

Jordvernalliansen består av en rekke organisasjoner, som sammen har protestert på åpningen for å bygge boliger på Nedre Vikhammer.

Monsø synes det er rart om FN-organisasjonen Unicef, som hun mener bør forholde seg til bærekraftsmålene, velger å selge matjorda til en utbygger.

– De kan jo selge til en annen gård som tar over drifta, de står helt fritt til å sette dette som forutsetning. Men faren er vel stor for at det kommer utbyggere som er villige til å betale langt mer for jorda, sier Monsø.

– Men dette er jo politisk vedtatt. Blir det ikke feil å klandre Unicef da?

– Vi kan ikke klandre Unicef for at politikerne ikke tar til vettet og gjør noe for å beholde matvareberedskapen. Men Unicef står helt fritt til å ta initiativ til at dyrka mark ikke blir bygget ned, ved å velge med omhu hvem de selger til, sier Monsø.

ANSVAR: Åse Helene Monsø, representant for Jordvernalliansen i Trøndelag, mener Unicef har et ansvar for hvem de selger jorda til. Foto: Roy Richard Hansen

Ligget i kortene

Ordfører Trond Hoseth i Malvik kommune sier at det har ligget i kortene at området på Nedre Vikhammer skal omreguleres til boligformål i mange år.

– Dette ble regulert i en sentrumsplan for mange år siden, og nå endelig regulert i januar i år. Det er grunneier som eide denne gården som gjennomførte det, og da han døde i fjor høst gikk eiendommen til Unicef, sier Hoseth.

Han forteller at matjorda på eiendommen blir erstattet av annen matjord et annet sted. All matjord som av ulike årsaker har blitt redisponert i Malvik de siste årene har blitt erstatta av nydyrking andre steder.

– Det er jo omdiskutert om det er bra eller ikke, og det er jo en av de tingene som trekker mot å bygge ut der. Men det er en helhet i det, og Vikhammer er definert som et av sentrumsområdene i Malvik, sier han.

– Jeg har forståelse for at folk ikke ønsker boliger på det området. Samtidig er det ei helhetlig vurdering som er gjort, og boligbygging skal knytte seg rundt de eksisterende sentrumene.

Summen vil bidra til bærekraftsmålene

På kritikken om at Unicef som FN-organisasjon vil selge matjord til boligbyggere svarer finansdirektør Bakøy at Unicef forholder seg til reguleringsbestemmelsene i planen.

Det innebærer at matjord som fjernes ved utbygging, skal tas vare på og brukes til nydyrking andre steder i Malvik.

– I praksis vil dette si at matjorda blir gjenbruk i Malvikområdet, sier Bakøy.

– Har Unicef et ansvar for å følge FNs bærekraftsmål?

– Bærekraftsmålene er globale, og UNICEF har, som alle andre, et ansvar for å bidra til oppfyllelsen av dem. Denne fantastiske testamentariske gaven vil gjøre oss i stand til å hjelpe millioner av barn i verden i lang tid fremover, sier Bakøy og legger til:

– På den måten vil gaven også bidra til at verden kommer nærmere å oppfylle bærekraftsmålene innen blant annet helse, utdanning og fattigdom.