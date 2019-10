Ulykken skjedde hos bedriften Wacker Holla Metall i Hemne i Trøndelag. Politiet mottok meldinga klokken 12.04.

– Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med arbeid. Brann og helse er på stedet og gir førstehjelp, sa operasjonsleder hos politiet, Håvard Høyem, kort tid etter ulykka.

Den ene skadde var en mann i 30-årene og den andre en mann i 40-årene.

Politiet meldte først at det var snakk om alvorlige brannskader. Klokka 15 opplyser St. Olavs hospital at skadene er lette og at tilstanden deres er stabil.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ankommet sykehus

Like før klokken halv to opplyser politiet via Twitter at de to skadde har ankommet St. Olavs hospital i Trondheim.

Administrerende direktør i bedriften, Torbjørn Halland, sier at de pårørende er varslet. Bedriften prøver nå å orientere seg om situasjonen.

.

FØRSTEHJELP: Ifølge politiet ble det gitt førstehjelp på stedet. Nå er de to fløyet til sykehus. Foto: Tipser

Skjedde under rutinemessig sprengning

I en pressemelding bekrefter direktøren at det oppstod en eksplosjon under en rutinemessig sprengning:

«Skadested er sikret og situasjonen er under kontroll. Eksplosjonen har hatt begrensede virkninger på materiell og lokaler.»

De vet foreløpig ikke hva som var årsaken til arbeidsulykka.

DIREKTØR: Ulykken skal ha skjedd under en rutinemessig sprengning. De vet ikke hvorfor dette skjedde, skriver direktør Torbjørn Halland, i ei pressemelding. Foto: John Storholt / NRK

– Viktig bedrift i Hemne

Rådmann i Hemne, Torger Aarvaag, sier Wacker Holla Metall er en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

– Dette er et tyskeid firma, som er viktig for oss. De produserer silisium, og er rundt 200 ansatte, sier Aarvaag.

Kommunen bistår i tilfelle pårørende skal ha behov.

– Psykososialt kriseteam i Hemne kommune er involvert for å ivareta de som har behov, sier leder for teamet, Eli Mette Vitsø.