Det var torsdag ettermiddag at Per Morten Aarstad Ulven fant to brente prideflagg på en skytterbane i Steinkjer.

– Vi skulle arrangere trening for folk som skal på jakt, og da vi kom til stedet fant vi flaggene, sier han til NRK.

Han så godt hvilke flagg det var snakk om.

– Det er tragisk at noen finner glede i slikt.

Ulven ringte til politiet med en gang.

Oppretter sak

Operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt forteller at de straks sendte en patrulje til stedet.

– Der fant de to prideflagg som var påtent, sier han.

Politiet har opprettet sak.

I ettertid fikk de også vite at to lignende flagg ble stjålet fra NTE-bygget i Steinkjer natt til mandag. Selv om det er sannsynlig at det er de samme flaggene, er det for tidlig å konkludere, forklarer operasjonslederen.

– Åpen, lys og gay

Ordføreren i Steinkjer, Anne Berit Lein, sier til NRK at dette ikke skal skje.

– Skjerpings! Jeg blir både sint, skuffet og fryktelig lei meg. Dette er ikke Steinkjer. Her er vi stolte over mangfold.

Slagordet for kommunen er «Åpen, lys og glad»

– Vi bryr oss om hverandre og er stolte over åpen, lys og glad – og i omskrivinga «Åpen, lys og gay», sier ordføreren.

Hun mener noen nå bør skamme seg fryktelig.

Ordfører Anne Berit Lein sier hun er skuffet over brenningen av prideflaggene i Steinkjer. Foto: Tariq Alisubh / NRK

