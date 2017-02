Terje savner tre høns og én hane etter ublidt bikkjebesøk

Rundt klokken 13.45 fredag ettermiddag kom en fuglehund løpende inn på småbruksplassen til Terje Walther fra Trondheim. Ranheim-mannen har ti høns, et par haner og to ender han av og til lar gå fritt på eiendommen sin på Grytbakkstranda, og hunden jaget ifølge Walther bort flere av fuglene hans.

– Bikkja var helt berserk da jeg kom hjem. Kona og naboen hadde allerede prøvd å jage den bort, men den ga seg ikke, forteller han.

Vil kreve erstatning

– Etter at hunden hadde herjet her i rundt ti minutter, satte den kursen mot Væreholmen. Jeg frykter at den har tatt livet av høns, men jeg tror ikke det. Den hadde ingenting i kjeften da den løp av gårde, og jeg har ikke sett noen kadaver i området. Men jeg savner tre av mine beste verpere samt en hane, sier han.

Terje Walther fortviler etter at en hund fredag ettermiddag kom og jaget vekk flere av hønene hans samt en hane. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Walthers kone kontaktet politiet, som kom med hundepatrulje for å lete etter den hønsejagende fuglehunden.

– De fant ingenting. Hvis jeg får tak i eieren, skal han vær så god å få erstatte hønene. Det er ikke lenge siden jeg kjøpte dem, sier Walther, som selv har vært ute og lett etter de savnede fjærkreene.

Lanserte nytt slagord

Med høyttalere koblet til telefonen, gikk han rundt og spilte av hanelyder i håp om at fuglene ville komme tilbake. Han lykkes ikke mens NRK var på besøk.

– Jeg synes dette er tragisk. At folk ikke kan passe på hundene sine ... Man snakker om at ulv er farlig, sier Walther. Og fortsetter:

– Jeg har fulgt med på NRK på Forbrukerinspektørene. Der snakkes det om «redd høna». Jeg vil lansere et nytt slagord: «Jeg er redd for høna mi»! sier han.