Steinras-videoen til Rolf-Jonaz har over 27 millioner visninger

– Jeg er helt fersk i jobben, så jeg syns det er veldig artig når vi tar ned så store steiner. Så jeg filmet og la det ut på TikTok, sier Rolf-Jonaz Andersson til NRK.

Han er fra Stjørdal, men videoen tok han i Eikesdalen i Møre og Romsdal.

– Vi var der for å kikke på steinen, og så at den var løs. Det skulle ikke så mye til for å få den ut, så da sto jeg klar og filma.

27,7 millioner visninger

Hvor stor oppmerksomhet videoen skulle få, hadde verken han eller kollegene i Visinor sett for seg.

Nå har den over 27.7 millioner visninger, og 2.2 millioner likerklikk.

– Vi tenkte vi skulle nøye oss hvis det bare var 20 personer som så den, sier Andersson.

Videoen til fjellsikrer Rolf-Jonaz Andersson gikk viralt på TikTok. Foto: Privat

Allerede morgenen etter han la den ut hadde 20.000 personer sett videoen.

Nå har folk fra hele verden sett den store steinblokka rase.

– Jeg prøvde å svare på kommentarene, men etter hvert ble det så mange og så mye ulikt språk at det ikke gikk, smiler Andersson.

– Man blir jo litt som et barn igjen, og det er veldig høyt. Folk syns sikkert det er artig – de får jo se hvor høyt det er når vi renser fjellet.

Viktig å trygge veiene

– Jeg tenker at videoen presenterer naturkreftene på en litt uvanlig måte, og at dette er noe som appellerer til mange mennesker.

Det skriver Vegard Utstøl Jakobsen i Statens vegvesen til NRK.

Som vegeier er en av hovedoppgavene til vegvesenet å sørge for trygge veger.

– For å ivareta forutsigbarheten og tryggheten er det viktig at det utføres skredsikring for å redusere risiko for skredrelaterte hendelser mot vegene. Slike hendelser kan medføre fare for trafikanter og stengt veg, skriver Jakobsen.

Ny i jobben

Det var etter å ha jobbet som snekker i ti år, at Rolf-Jonaz Andersson bestemte seg for å finne på noe annet. Han var lei, og startet i den nye jobben som fjellsikrer i mars.

Det har han ikke angret på en eneste dag.

– Det beste valget jeg har gjort er å bytte til den jobben her, sier Andersson.

– Man kjenner på det at man er høyt oppe, men de jeg jobber med har gjort dette lenge og kan det de driver med. Når de er rolige og forklarer hva man skal gjøre, føler man seg tryggere.

Andersson begynte nylig i jobben etter å ha vært snekker i ti år. Det har han ikke angret på en dag. Foto: Privat

Sikkerhet i førersetet

Dersom fjell og skråinger ikke sikres mot ras, kan det gå utover sikkerheten.

– Over tid kan usikrede skredområder eller bergskjæringer medføre økt skredhyppighet og redusert forutsigbarhet eller trygghet for brukere av vegnettet, sier Jakobsen i Statens Vegvesen.

Han understreker at arbeid innenfor fjellsikring er underlagt strenge HMS-rutiner.

– Dette medfører blant annet at det gjennomføres egne «sikker-jobbanalyser» for å kartlegge risikoer/farer for de enkelte oppdragene. Sikkerhet er i førersete blant aktører som jobber med fjellsikring.