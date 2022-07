Historikere anslår at mer enn 20.000 soldater ble drept under slaget ved Waterloo i 1815.

Den gang var det troppene til hertugen av Wellington som beseiret franske bataljoner ledet av Napoléon Bonaparte. Dermed ble Napoleons drømmer om et stort imperium knust.

Men siden den gang har svært få av de døde soldatene blitt funnet. En teori går ut på at likene ble stjålet og solgt som gjødsel.

Nå har derimot britiske arkeologer hatt et gjennombrudd:

– Vi har det som ser ut som et komplett menneskeskjelett. Ved siden av har vi funnet et amputert bein, sier professor Tony Pollard i en pressemelding.

Han har ledet utgravingen, og er ansatt ved universitetet i Glasgow.

Kun skjedd en gang tidligere

Oppdagelsen skal ha blitt gjort i et område hvor et av feltsykehusene lå under krigen.

– Vi vet ikke om denne personen ble drept i kamp, eller om han var en pasient som døde på sykehuset, sier Pollard.

Sammen med kolleger har professoren jobbet på den gamle slagmarken siden 2015. Dette er første gang de har oppdaget en grop som dette.

Professor Tony Pollard har jobbet som arkeolog ved slagmarker i 20 år, og han sier funnene ved Waterloo er ekstremt sjeldne. Foto: Chris van Houts / Chris van Houts

– Det er utrolig sjeldent. Bare ett komplett skjelett er gravd ut fra slagmarken tidligere, og det skjedde den gang de bygde museet.

Den nye utgravingen førte også til funn av flere hestebein, ifølge arkeologene. Det antas at mange tusen hester også ble drept i slaget.

I 2019 ble det oppdaget rester etter tre amputerte bein i området. Den gangen ble arbeidet avbrutt på grunn av pandemien.

Tony Pollard har drevet med utgravinger på slagmarker i 20 år, og sier han aldri har opplevd lignende funn.

– Vi kommer ikke nærmere den harde virkeligheten til Waterloo enn dette.

Arkeologene har hatt pause i utgravingene på grunn av pandemien. Dette komplette skjelettet er det andre som noen gang er funnet i nærheten av slagmarkene. Foto: Chris van Houts / Waterloo Uncovered

Vekker sterke følelser blant soldater

Blant dem som har vært med å grave ut beinrestene, er gamle krigsveteraner.

Rod Eldridge er en av dem. Han sier funnene vekker mange følelser.

– Å finne menneskelige levninger kan fremkalle en rekke sterke følelser. Fra begeistring over oppdagelsen til tristhet og ærbødighet. Dette er sannsynligvis en soldat, akkurat som de som graver dem ut er, sier han.

Man antar at mange av de omkomne ble brent på bålet etter slaget, mens andre ble sendt til Storbritannia som menneskelig gjødsel.

I tillegg tror ekspertene at kropper sannsynligvis ble stablet opp i massegraver, og at disse gravene ennå ikke er oppdaget.

Nå håper de å avsløre flere i tiden som kommer. Dette skal de gjøre ved hjelp av geofysiske undersøkelser.