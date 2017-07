Sjåføren forklarte at han hadde med «litt tørstedrikk til gutta på jobb»

Det var i 19-tiden søndag kveld i Haltdalen at tollvesenet stanset en varebil som var på vei fra Litauen til Trondheim.

En time tidligere hadde bilen passert Vauldalen Tollsted på grønn sone. Tollerne fattet mistanke og fulgte etter.

– Vi fant igjen bilen i Haltdalen sentrum. Det var to personer i bilen. De fortalte at de var på vei til Trondheim for å jobbe. Da vi spurte om de hadde noe medbrakt, svarte sjåføren at de hadde med litt verktøy og arbeidsmateriale, sier seksjonssjef Unni Elisabeth Tronsmed på Vauldalen Tollsted.

Det var Nea Radio som omtalte saken først.

I lasten fant tollerne mer enn bare verktøy.

– Vi fant drøyt 300 liter øl, 18 liter sprit og 1800 sigaretter. Det er langt over lovlig medbrakt kvote. Du kan ha med deg én liter sprit og fem liter øl inn i landet, sier Tronsmed.

Tørstedrikk til gutta på jobb

Hun forteller at sjåføren hadde spesiell, men dog ærlig forklaring:

– Han sa at han hadde med litt tørstedrikk til gutta på jobb, og at det skulle vare i tre måneder. Han sa han synes det er altfor dyrt å kjøpe alkohol i Norge. Det er jo en ærlig forklaring det, sier seksjonssjefen.

Ærlighet varer kanskje lengst, men sjåføren måtte finne seg i at «tørstedrikken» ble beslaglagt på stedet.

– Det er snakk om et stort beslag med en unndragelse av avgift som beløper seg til 26000 kroner. Saken er politianmeldt, sier Tronsmed.