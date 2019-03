Såpeglatte veier - politiet ber folk holde seg hjemme

– Det har vært veldig glatt, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen.

Flere steder i Trøndelag meldes det om svært glatte veier. Verst er det ved Bratsbergveien i Trondheim der hele 13 trailere ble stående fast i morgentimene.

– Det meldes at det er speilblankt på stedet. Entreprenører er på vei, men veien har vært fysisk stengt, sier Johnsen.

Politiet drev trafikkdirigering på stedet og rundt klokka 10 begynte det å løse seg opp på Bratsberg.

– Hold deg hjemme

Politiet har forståelse for at folk må komme seg til jobb, men anbefaler folk å la bilen stå.

– De som ikke må ut, oppfordrer jeg å holde seg hjemme til vi får sikra strøing rundt omkring.

På stedet der de 13 trailerne sto fast, ble det mye venting.

Henry Sundset hentet selv strøsand da ingen andre kom. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Trailer i grøfta

Også på Fosen er det trafikkaos flere steder. I Elveng havnet først en rutebuss med en person ombord i grøfta, som forårsaket at to andre trailere ble stående fast. Politiførstebetjent Tor Ivar Olaisen sier de også her sliter med at det er glatt.

– Det er såpeglatt og slik har det vært de siste morgenene. Det har dessverre blitt sånn de siste årene at det brukes mindre strøsand og mer salt. Det kunne gjerne blitt strødd litt mer, sier Olaisen.

Frivillige fra Fosenhus har kommet med strøsand for å hjelpe til.

– Vi jobber på en arbeidsplass like ved og vi så at det var problemer i bakken. Vi har strøsand tilgjengelig, så vi dro for å hjelpe til med å strø, sier Henry Sundset.

En trailer står også fast i Olsøybakken på fylkesveg 715 på Fosen på grunn av glatt føre.

Ingen har blitt skadet i hendelsene.