– Vi har en felles forhistorie. En gang var vi et jakt- og fangstfolk. Det sier museumsdirektøren ved Saemien Sijte, Birgitta Fossum, som nå får ansvaret for en 6000 år gammel trøndersk rein.

Da det sørsamiske museet i Snåsa ble klar over at frivillige som guidet til helleristningen ønsket å la andre overta, var det lett å si ja.

– Styret vårt brukte ikke lang tid. Dette er en unik mulighet til formidling, sier Fossum.

Sørsamisk museum har allerede lagt inn kunnskap om den eldste lokale historien. Nå blir denne styrket.

Seks tusen år gammel attraksjon

Målet med å inkludere helleristningen i det sørsamiske, er å belyse det samkvem som var mellom folkene i området i de eldste tider.

– Rein er innlysende knyttet til samisk identitet, vi har bjørnen som et hellig dyr, og i helleristningene finnes også ski, som var det vanlige framkomstmiddelet, sier Fossum til NRK.

Det er tretti ristninger på Bøla, også av bjørn, elg og en skiløper.

– Bølareinen er en del av Trøndelags felles historie og identitet, også det som ble den samiske historien, påpeker museumsdirektøren.

Saemien Sijte i Snåsa har ansvaret for å formidle historia om det sørsamiske folket og tradisjonene deres. Foto: Saemien Sitje/Digitalt museum

Turistmagnet

Bølareinen har lenge vært et kjent stopp for europeiske turister på tur mot Nordkapp.

Spesielt franskmenn har svingt av E6 i Steinkjer og lagt turen nordover langs fylkesveg 763 på sørsida av Snåsavatnet.

Via informasjon i sine guidebøker har de funnet utkjøringa på grensa mellom Steinkjer og Snåsa kommune, og beundret en 6 000 år gammel reinsbukk, innrisset i bergveggen.

Selve Bølareinen er et mektig syn, 180 cm lang og 138 cm høy. Figuren ble oppdaget i 1842.

Stedet har hvert år rundt 20.000 besøkende på kun to måneders sommerdrift, et mektig besøkstall for en attraksjon utenfor de store byene.

Les om Bølareinen som turistmagnet.

Birgitta Fossum er museumsdirektør ved Saemien Sijte. Foto: Pressebilde / Saemien Sijte

Odd Bratberg har i mange år vært ildsjel i Bølabua AS. Foto: Martine Kråkø Romstad / NRK

Turiststoppet har i 25 år vært drevet av en gruppe lokale frivillige. De har stått bak Bølabua AS, og tilbudt servering og skaffet turistene det vesle de trengte under en stopp på ferden, ut over det å beundre den meget spesielle steinalder-ristningen som ligger en kort tur ned fra vegen, ned mot Norges sjette største innsjø.

Greit at en institusjon overtar

Men nå var det nok for frivilligheten som har drevet stedet.

– Jeg er jo imponert over at de har holdt på i 25 år, sier museumsdirektøren.

Neste sommer skal de profesjonelle overta.

Da kan det bli snakk lengre åpningstid og noe mer profesjonell museumsdrift., sier Fossum.

Og i framtida håper det sørsamiske museet at turistene som oppsøker Bølareinen, kan trekkes til det sørsamiske museet som er under utvidelse i Snåsa.

– Kanskje kan vi få dem til å bli litt lenger i området, det er nok en tanke, innrømmer hun.