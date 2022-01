– Jeg opplever at Rosenborg er en aktuell klubb for veldig mange.

Det sier talsperson for supportergruppen Kjernen, Espen Viken til NRK.

Siden 1. desember har 324 nye supportere meldt seg inn i klubben, og det er nå 2.118 medlemmer.

Med andre ord, strømmer medlemmene til klubben i motgang.

– Alle engasjement er like stort og like viktig.

Talsperson for Kjernen, Espen Viken. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mener årsaken er opplagt

Viken mener det er positivt at klubben har fått så mange nye medlemmer, men tror ikke alle blir like begeistret.

– Det er en form for trussel mot de bestående medlemmene, for man vet ikke hva de nye står for.

Men Viken er klar på hvorfor så mange strømmer til nå.

– Folk orker ikke å melde seg inn når ting funker. Dette er et tilsvar på at det som Kjetil Rekdal sier, at det har gått nedover med klubben. Da blir folk engasjert, og det er positivt at folk gjør noe.

Tror tallene kan fortsette å stige

– Det er imponerende tall, sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.

Hans umiddelbare tanke er at dette henger sammen med misnøyen mot styret og styreleder Ivar Koteng.

– Dette virker kun som en mobilisering av nye stemmeberettigede før årsmøtet i februar. Supporter-grupperinger har lenge ønsket en ny kurs for klubben og ønsker å posisjonere seg i antall.

Koteng bekreftet mandag at han ikke ønsker å fortsette som styreleder. Likevel tror Saltvedt at flere kommer til å melde seg inn i tiden framover, siden det fortsatt er åpent hvem som blir foreslått som ny styreleder.

– Så jeg blir overhodet ikke overrasket hvis tallet fortsetter å stige.