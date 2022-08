Har sittet med makta i snart 20 år – ingen vet hvem som tar over

– Det mest oppsiktsvekkende i nominasjonsprosessen så langt er fraværet av sterke kandidater, og ikke minst at mange kandidater har sagt at de ikke ønsker å bli ordfører.

Det sier politisk kommentator i Adresseavisen, Siv Sandvik.

I 2023 vil Rita Ottervik ha vært ordfører i 20 år. Da er det over. Hun vil ikke fortsette, og nå leter partiet etter sin erstatter.

Men hvem det blir, virker akkurat nå vidåpent.

– Det er ingen jeg tør å si er de heteste kandidatene. Så åpent er det.

Politisk kommentator i Adresseavisen, Siv Sandvik, er overrasket over at partiet ikke har klarere kandidater som ny ordfører i Trondheim. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Nei etter nei

Det har heller ikke skortet på forslag. Likevel har hele denne gjengen med åpenbare kandidater uttalt i media at de ikke ønsker å bli ordfører:

Tore O. Sandvik – fylkesordfører i Trøndelag

– Karianne Tung – tidligere stortingsrepresentant

– Roar Aas – gruppeleder i Trondheim Ap

– Hanne Moe Bjørnbet – leder i Trondheim Ap

– Emil Raaen – tidligere bystyrerepresentant i Trondheim

Trond Giske har også blitt nevnt som en mulig kandidat, men også han sier at han ikke vil.

– Det er lenge til valget, det skal Arbeiderpartiet ha. Samtidig er det oppsiktsvekkende at etter 20 år ved makta, så finnes det ikke en eneste som representerer partiet på rådhuset som framstår som en aktuell ordførerkandidat. Det er uvanlig, sier Sandvik.

– Svak talentutvikling

– I en god verden sett med Ap-øyne hadde det vært masse flinke folk som posisjonerte seg åpent eller i kulissene. I stedet har vi en nominasjonskomite som sier at de må lete i alle kriker og kroker og med lys og lykte. Det vitner om en svak talentutvikling i partiet.

Sandvik mener at nominasjonskomiteen begynner å få kort tid om de skal lande en god nok kandidat.

– Det er fortsatt lenge til valget, men dersom de velger en som ikke er aktiv politiker i dag og som ikke kjenner partiet godt, må de finne en kandidat som klarer å samle og engasjere partiet og som velgerne skal bli kjent med. Da er det ikke så god tid.

Ikke stresset

25. august har lokallagene i Trondheim sin frist til å komme med aktuelle ordførerkandidater til nominasjonskomiteen. Komiteens leder Pål Sture Nilsen, er ikke stresset rundt det å lande hvem det blir.

– Vi er mer opptatt av å gjøre prosessen ordentlig, enn at vi på død og liv skal treffe på en dato.

Han vil heller ikke avskrive kandidatene som har uttalt at de er uaktuelle.

– Foreløpig har ingen takket nei til nominasjonskomiteen, vi har bare fått det referert via media. Vi er på et tidspunkt der vi ikke trenger å ha noen som helst bekymring for om Arbeiderpartiet skal finne den kandidaten som er best egnet til å stille til valg.

Nominasjonskomiteens leder, Pål Sture Nilsen. Foto: Ina Kollerud Pedersen

Nilsen sier det er en stor oppgave å finne Otterviks etterfølger, men at det også er en spennende prosess.

– Det er selvfølgelig vanskelig, men samtidig er det en kjempemulighet også. Rita har vært en markant ordfører, og det gir den som skal ta over noe å strekke seg etter.

På Sandviks påstand om svak talentutvikling i partiet, svarer Sture Nilsen at han mener de har mange gode kandidater.

– Så kan vi alltid bli bedre på talentutvikling, det jobber vi med hver dag. Senest nå i forbindelse med endringer i bystyregruppen vår, så løfter vi frem to ungdommer med minoritetsbakgrunn til ledende verv.

– Bemerkelsesverdig

– Trondheim Ap har mistet påfallende mange talenter og profiler de siste årene. Mange snakker om at interne forhold i Trondheim Ap gjør det lite motiverende å gå løs på oppgaven.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Hun referer til blant annet konflikt mellom moderpartiet og AUF, personkonflikter og korrupsjonsanklager.

Aglen mener også at det har vært stille rundt prosessen.

– Det er mange navn som er spekulert i, men ingen vi kjenner til som har meldt seg. Det er bemerkelsesverdig.

Hun mener også Trondheim alltid har vært en viktig by for Arbeiderpartiet, noe som gjør det ekstra interessant.

– Trondheim har både vært et utstillingsvindu og en viktig Ap-bastion. Etter 20 år med samme ordfører skulle man vente at det var flere potensielle arvtakere. Særlig fordi rødgrønn side har et solid overtak i trønderhovedstaden og Ap har gode muligheter til å få ordføreren i Norges tredje største by, skulle man tro det var en rolle det var tøff konkurranse om.