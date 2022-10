Person siktet etter trussel mot Hurtigruten

En person, bosatt i Trøndelag, er nå siktet i saken for å ha fremsatt en uspesifisert trussel mot MS «Nordnorge» via telefon. Denne personen er siktet av Trøndelag politidistrikt i flere lignende saker den siste tiden.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Politiadvokat Anne Haave sier at mannen tidligere har vært siktet i lignende saker. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Etterretningsinformasjon og etterforskning av elektroniske spor knyttet til innringingen til MS Nordnorge, gjorde at siktede ble identifisert, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt.

Politiet sier at personen ikke anses å utgjøre noen reell trussel.

Torsdag formiddag sa politiet til NRK at de ikke kommer til å arrestere mannen per nå.

– Mannen er godt kjent for oss, sa politiadvokat Haave.

Måtte evakuere båten

Over 300 personer ble evakuert fra skipet i Ålesund onsdag kveld, etter at en truende telefonoppringing tidligere på kvelden resulterte i full alarm hos politiet.

Først klokka 21.21 meldte politiet at situasjonen var avklart og at sperringene ved hurtigrutekaia ble opphevet.

– Vi har fastslått at trusselen som ble ringt inn er falsk. Vi har ingen grunn til å engste oss for skipet og passasjerenes vel og ve. Vi har hatt en intens etterforskning som gjør at vi kan si at dette ikke er en reell trussel, sa Borge Amdam i politiet onsdag kveld.

Hurtigruten Norge sier at de per nå ikke har en kommentar til at en person er siktet.

Les også: Hurtigruteskip ble evakuert i Ålesund – politiet har avklart trusselen

– Uheldig

Torsdag formiddag sa Tarjei Kramviken, pressevakt i Hurtigruten Norge, at det selvsagt er uheldig med slike trusler.

– Men det er godt å se at våre rutiner og planverk fungerte, og at politiet håndterte situasjonen raskt og profesjonelt. Politiet uttalte også i går kveld at trusselen som ble ringt inn var falsk.

– Vurdere dere å anmelde trusselmeldingen?

– Saken behandles nå av politiet, og vi har ikke noen ytterligere kommentar rundt dette enda.

Skipet seiler nå videre som normalt.

– Vi har ikke hørt om noen negative reaksjoner fra passasjerer. Situasjonen ble håndtert godt av kaptein og mannskap, og stemningen var rolig og kontrollert. Scandic Parken i Ålesund gjorde også en kjempeinnsats for å ta imot alle når de forlot skipet, og det var veldig imponerende, sier Kramviken.