Ønsker kroppskamera og sensor på utøverne under VM i Trondheim

– Hele poenget er å øke interessen. Man kan være tettere på det som skjer.

Det sier styreleder for ski-VM i Trondheim, Bård Benum, til NRK.

Benum er til stede i Granåsen der VM skal arrangeres i 2025. Målet er å skape et mesterskap som vil fenge folket.

Derfor ser de blant annet på muligheten for å sette kamera på hver enkelt utøver under langrennsøvelsene, og muligens også under de andre grenene.

Slik kan man få unike bilder av utøverne i løypa og ikke minst i spennende spurtdueller.

– Det finnes teknologi og løsninger, og vi ønsker å utfordre hvordan framtidens seeropplevelse kan se ut, enten du følger rennet fra stadion eller foran tv-en.

Styreleder Bård Benum og VM-sjef Berit Svendsen håper nye ideer rundt VM i Trondheim kan fenge publikum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Netflix som inspirasjon

Benum er entusiastisk rundt ideen, og mener at andre sporter har vært flinke til å fornye eget produkt.

– Vi ser at det går tilsvarende diskusjoner i andre idretter, så hvorfor skal vi ikke få det til i skisporten?

Han peker blant annet på Formel 1 som har latt Netflix følge utøverne tett i serien «Drive to survive». Det har skapt en voldsom interesse for sporten rundt om i hele verden.

Selv om Benum har tro på ideen, må det godkjennes av FIS. Den praten er ennå ikke tatt.

– Vi har hatt en del overordnede diskusjoner med de på bruk av teknologi, men det må jobbes mer med konseptene før vi ser om det er realistisk å få til.

Serien om Formel 1 som går på Netflix heter Drive to survive. Den har skapt enorm interesse for sporten de siste årene. Foto: OZAN KOSE / AFP

Må engasjere de unge

VM-sjef Berit Svendsen vil også slå et slag for mer bruk av sensor i idretten.

– Setter du en sensor i sokken på skiløperne og samler inn informasjon på spesifikke punkter i løypene, så kan man til i enhver tid se status på hvem det er som leder. Det vil skape noe helt nytt i skisporten. Jeg tror det kan vekke enda større interesse.

NRK har tidligere skrevet om at færre og færre norske barn går langrenn. Hun mener slike grep kan være med å gi økt interesse.

– Hvis vi ikke klarer å engasjere de unge, vil vi få en stor utfordring framover.

Vil du ha kroppskamera på utøverne under VM? Ja, vil gjøre det enda mer spennende å se langrenn! Nei, langrenn er allerede kjempeartig å se på. Vis resultat

Jubler for forslaget

Johannes Høsflot Klæbo syns forslagene som kommer før VM i Trondheim er gode.

– Kroppskamera og sensorer på utøverne synes jeg er spreke og tøffe forslag. Vi har en jobb for å gjøre langrenn enda mer attraktiv og moderne. Dette er gode virkemidler i så måte. Jeg tenner på ideen. Høres spennende og bra ut.

Klæbo liker at de tør å tenke nytt.

– Langrennssporten må ta en aktiv del i digitaliseringen av idretten. Da må vi levere informasjon i nåtid, og da tenker jeg både bilder og andre data som kan gjøre konkurransene mer spennende. Her synes jeg VM i Trondheim er på offensiven. Jeg støtter det. Det blir ja fra meg.

– Vi må tenke nytt

Klæbo har selv hatt suksess med å treffe ung målgruppe med blant annet egen Youtube-kanal.

Han tror kroppskamera og sensorer også kan gjøre sporten mer interessant for ungdommen.

– Dersom det oppfattes som tøft og innovativt, vil det også kunne bli et pluss for rekrutteringen. Vi må ha barn og ungdom høyt i våre prioriteringer. Vi må tenke nytt, og dette er tanker som jeg liker.