Northugs julesang høster engasjement - selv vil han bare synge

Julesangen ble lansert av Petter Northug søndag morgen.

Et halvt døgn senere har sangen høstet alt fra terningkast to i VG til over 4000 kommentarer på Northug sin egen facebookside.

Northug publiserer julesangen tre måneder etter at han innrømmet å ha brukt narkotika. I sangen synger han:

«Det e jul over by og land. Ett år er gått, ka har æ stelt i stand. Har itj vært snill gutt i år, tvile på at æ julgava får.»

Det er en ydmyk Northug som synger julesang. Sangen er tatt imot av folk med stort engasjement.

Akkurat det virker det som om Northug syns er greit.

– Vi vil bare beklage oppmerksomheten denne sangen skaper. Vi vil bare synge litt, sier Petter Northug i en kommentar til NRK søndag kveld.

Nytt liv til gammel sang

Ifølge Adresseavisen er melodien til «Petters jul» skrevet av gründer Henki Ofstad i 1985.

Til avisa sier Ofstad at det var tilfeldig at den havnet hos Northug. Den opprinnelige planen var å koble sangen til en internasjonal artist og relansere den.

– Da låten var ferdig, så hørte Petter den. Han var sugen på å gi den ut, forteller Ofstad til avisa.

Låten var laget på engelsk, men Northug skrev norsk tekst, og sammen med Kleveland spilte han inn vokalene i studio i Oslo mandag.

– Vi var litt usikre, for det Petter har sunget fra før er ikke i verdensklasse, men da han gikk i studio på mandag så viste det seg at han kan jo synge, og da ble vokalen så bra som vi håpet, sier Ofstad til Adresseavisen.

Også på sin egen facebookside får Northug komplimenter for sangstemmen, slik som i denne kommentaren:

BEDRE ENN MADS HANSEN: Northug får komplimenter for å synge bedre enn Mads Hansen. Foto: Skjermdump fra Facebook

Håper på riskrem og ribbe

Julesangen «Petters jul» er også lagt ut på strømmetjenesten Spotify.

I sangen har Northug fått inn både idrettsprestasjoner og også litt ironiske kommentarer både til svensker og andre.

Men ett av hovedbudskapene er at han håper han kan få komme heim til jul:

«Æ e ingen drømmesønn, men æ har ei julebønn; kan æ få kom hjæm te ribbe og riskræm.»

Han synger også:

«I livet æ snuble, men reise mæ opp igjæn.»

Mange av kommentarene Northug har fått søndag, handler om at de heier på Northug, og støtter han i akkurat dette.