Tirsdag gikk politikerne i Verdal mot sin egen rådmann og stemte for at glassigloen skal få stå i to år i det populære friluftsområdet ved Trondheimsfjorden.

Har måttet si nei

Siden midten av juli har folk fra hele verden overnattet under en glasskuppel ved Trondheimsfjorden. For 2.400 kroner for én natt kan du sove så å si under åpen himmel, inne i en glasskuppel med fri utsikt til dyrelivet i fjæra.

– Folk har vært på meg for å få en natt ute i glassigloen, men jeg har måttet si nei til vi vet hvordan det gikk i plankomitéen, sier Mette Rostad, grunneier og vert for The Trones Eye, som de kaller glassigloen.

Nå kan hun ta imot bestillinger igjen. Tirsdag gikk politikerne enstemmig inn for å gi Rostad lov til å la konstruksjonen stå som en midlertidig installasjon i to år.

Glassigloen i bygd i det samme materialet som brukes i flyvinduer, sier Mette Rostad. Foto: Asbjørn Johansen / Trones gård

Fem meter i diameter

Kuppelen er den eneste i sitt slag i Norge, og var et eksperiment «for å oppfylle visjonen om å gjøre Troneshalvøya til et attraktivt sted for gode opplevelser og aktivitet», som Mette Rostad skriver i sin redegjørelse for prosjektet. Diameteren på kuppelen er om lag 5 meter, og har plass til en dobbeltseng og et lite spisebord.

Familien Rostad driver Trones Gård. De har søkt om å få gjøre om igloprosjektet til en midlertidig konstruksjon som kan stå i to år. Rådmannen i Verdal mener glassigloen hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, og dermed bryter plan- og bygningslovens paragraf 30–5 om bygninger eller konstruksjoner som skal fjernes etter to år.

«Mental hindring»

Problemet er ifølge rådmannen at glassigloen er gjennomsiktig.

– En slik iglo vil dermed fremstå som en mye større mental sperre for ferdsel enn en tradisjonell bygning vil gjøre, skriver rådmannen i sitt forslag til vedtak.

Rådmannen understreker at det ikke er størrelsen men materialvalget som er problemet.

Skånsom mot naturen

Mette Rostad var til stede da politikerne behandlet byggesøknaden. Hun sier de fikk mye skryt av politikerne for at glassigloen er så skånsom mot naturen.

– Alle partiene, til og med MDG sa i møtet at vi har gjort alt riktig i forhold til miljøet. Det var betryggende å høre, fordi administrasjonen var så kritisk til oss. Glassigloen består av moduler som er enkle å ta ned. Den er plassert helt uten inngrep i naturen.

– Vi kaller det glamping, sier Mette Rostad. Glassed camping.

Mette Rostad tror rådmannens innstilling var basert på mangelfull informasjon.

– Rådmannen argumenterer med at glassigloen skremmer folk unna området. Vår erfaring er tvert imot. Etter at vi satte opp igloen i juli har folk valfartet til Trones for å se igloen med egne øyne, sier Rostad.

Glassigloen ligger helt isolert inne i skogen. Om høsten får du gule blader som en himling over senga. Foto: Asbjørn Johansen / Trones gård

– Er som et permanent bygg

Ikke alle jubler for dagens vedtak. Leder Magne Vågsland i Naturvernforbundet i Trøndelag mener glassigloen minner for mye om en permanent hytte.

– Dette blir som å sette opp et permanent bygg, eller som å la en stor lavvo stå på samme sted i to år.

Vågsland viser til friluftsloven, som sier at du bare kan sette opp telt i to døgn på samme sted uten grunneiers tillatelse. Selv om familien Rostad er grunneiere på Trones, så vil en konstruksjon som dette måtte bli en reguleringssak.

– Her er det snakk om et friluftsområde, så vi er ikke så veldig begeistra for dette, sier Magne Vågsland i Naturvernforbundet.