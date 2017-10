Leila Bayat er tilbake i Norge

– Det er en lettet og glad Leila Bayat som har kommet til Norge. Hun er sliten og sterkt preget av den siste tids hendelser, men også lettet og glad for å kunne gjenforenes med familien og ikke oppleve den utryggheten som hun har følt på i lang tid, sier advokat Preben Kløvfjell til NRK.

Det var TV 2 som først meldte at Bayat (38) er tilbake i Norge.

Kløvfjell har siden tirsdag jobbet i hemmelighet for å få henne tilbake til Norge, ifølge kanalen. I formiddag landet Bayat på Oslo lufthavn.

– Hun er foreløpig ikke gitt noen oppholdstillatelse, men det er tatt en beslutning om at hun skal tilbake til Norge for å forklare seg i saken, sier Bayats advokat Preben Kløvfjell. Foto: Advokatene Tveter og Kløvfjell

– Hun er foreløpig ikke gitt noen oppholdstillatelse, men det er tatt en beslutning om at hun skal tilbake til Norge for å forklare seg i saken, forteller advokaten.

Snakket sant

Den norske ambassaden i Teheran har undersøkt Bayats historie om at hun i 2009 flyktet fra en dom i Iran på 80 piskeslag. Bayat ble ikke trodd av verken utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemda (UNE) mens hun bodde i Norge. Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran på Kvinnedagen 8. mars i år.

Ambassaden kom med sin rapport tirsdag denne uka, og konklusjonen er klar: Bayat snakket sant da hun fortalte norske utlendingsmyndigheter om faren for å bli pisket. Dommen hun la ved asylsøknaden sin i 2009 var ekte, og alle dokumenter hun har lagt frem som bevist på at hun fikk 80 piskeslag er ekte.

Kløvfjell forteller at han har hatt stort trykk på UNE de siste ukene, blant annet ved et søksmål om å få omgjort utvisningsvedtaket.

– I forlengelsen av det har ambassaden i Teheran gjort undersøkelser, både gjennom samtaler med Leila og også verififikasjon av dokumenter av saken, forklarer advokaten.

Manglet pass og visum

Kløvfjell mener Bayat burde ha fått innvilget asyl allerede første gang hun søkte. Han mener saken i stor grad står på samme sted som da, men at UNE har vært utsatt for press etter piskingen, ny verifikasjon av dokumenter og ny forklaring.

Etter at UNE fikk rapporten fra ambassaden tirsdag, avgjorde de at Leila skulle tilbake til Norge for å forklare seg videre i saken.

Ifølge TV 2 har Kløvfjell siden det jobbet sammen med Utenriksdepartementet, ambassaden i Teheran og UNE for få Leila tilbake til Norge fortest mulig. Siden Leila verken hadde iransk pass eller norsk visum, har det vært en utfordrende oppgave.

Samboer til Leila Bayat, Babak Torki, mottok en SMS fra NRK med budskapet om at hans kjæreste er tilbake på norsk jord. Foto: Privat

Samboer på vei til Oslo

Samboer til Leila Bayat, Babak Torki, mottok en SMS fra NRK med budskapet om at hans kjæreste er tilbake på norsk jord.

– Jeg visste ikke at Leila var kommet tilbake, men nå har jeg snakket med henne og er på tur til Oslo for å møte henne, sier Torki til NRK.

Han er svært lettet.

– Nå er jeg veldig glad. Leila sa hun var sliten, men jeg gleder meg veldig til å treffe henne.

Torki er ikke sikker på når han kan ta med samboeren tilbake til Steinkjer.

– Nei, vi må snakke litt med advokaten først, så akkurat nå vet jeg ikke så veldig mye, sier han.