Lastebiler i trøbbel på fv. 755

Politiet i Nord-Trøndelag melder at to lastebiler har vært i trøbbel på fv. 755 på Gartland i Grong. – De stod fast i en bakke på vei ut mot E6. Det har løst seg for den ene lastebilen. Veien er åpen i ett kjørefelt, sier operasjonsleder Ole Tuset.