– «Sjå kor vakkert!», smiler Anne Ovidie Hagerup, og speider bortover vegen på sørsida av Overhalla i Trøndelag.

Nå som det er vår, er tida inne for å plante blomster – også i hullene langs Sørsivegen hvor gule stemorsblomster nå titter fram.

– Vi er så glad for at det legges til rette for at vi skal få bruke vegen til så mye artige aktiviteter, sier Hagerup, og legger til:

– Og dette er jo fint for biene, humlene og insektene.

Anne Ovidie Hagerup, og flere av naboene langs Sørsivegen i Overhalla i Trøndelag, mener tida var inne for å plante blomster i hullene nå som det er vår. Foto: Espen Sandmo / NRK

Mange muligheter

Etter at hun og flere andre begynte å legge ut humoristiske bilder på sosiale medier, har den hullete vegen nord i Trøndelag skapt mye latter.

– Hvordan vil du karakterisere vegen forbi gården din?

– Jeg vil si at det er helt fantastisk. Vi har jo tross alt en veg å kjøre på, sier hun.

Det er mange muligheter langs vegen, ifølge naboene. Blant annet er det mulig å sykle i dette «trikkeskinne-system», slik som Ingunn Grongstad gjør her. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Du vil ikke si at den er litt trafikkfarlig med alle hullene?

– Jo, det er jeg helt enig i, ler Hagerup, som i et uironisk øyeblikk innrømmer å ha vært med på å havne utfor vegen.

– Det hadde vært fint om noen hadde gjort noe ekstra med den. Men enn så lenge så er det fint at vi kan bruke den til det vi synes er artig å holde på med.

Badeland for dukkene er bare en av artighetene damene langs Sørsivegen har funnet på. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Det er nemlig ikke bare planting av blomster som foregår.

Her har det også blitt sådd korn og gulrot i sprekkene. Det er også satt potet.

– Så vi er jo glad for at vegen vår, i tillegg til at det er en veg, kan den brukes som en liten kolonihage, sier Hagerup.

Sørsivegen er ifølge naboene perfekt for å sette tidligpotet. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Har ingen planer om å asfaltere med det første

Vegeier Trøndelag fylkeskommune opplyser til NRK at de ikke har noen umiddelbare planer om å fylle ut vegen eller fjerne sprekkene.

Men det damene legger ut på sosiale medier, går ikke upåaktet hen. Det er flere som følger med.

– Det tar én til to dager, så er noen her og fyller i hullene. Så det er vi fornøyde med, sier Hagerup, som rett og slett måtte heise flagget sist det skjedde.

Både den gamle og den nye vegen beskrives å være best for hest. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Men ny asfalt har det ikke blitt på ei god stund.

– Ikke siden 1987. Men vi er fornøyde, ler hun, som har liten tro på at det skal skje noe større med vegen i tida framover.

– Da må det skje et mirakel.

Ifølge naboene har det også vokst bananer i hullene. Bildet viser i alle fall et av sprellene naboene har funnet på og lagt ut bilde av. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Bekymret

Opplysningsrådet for Veitrafikken har tall og fakta om veger og kjøretøy i Norge. Til NRK sier fagsjef Siri H. Eggen at de er bekymret for etterslepet på vedlikehold på vegnettet i hele landet.

– Hovedutfordringen som vi ser, er at det har vært åtte gode år med blå regjering, hvor tilstanden ble bedre på riksvegene, mens tilstanden på fylkesvegene har blitt verre.

Siri H. Eggen, fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, er bekymret for at regjeringen ikke prioriterer vedlikehold på vegene.

Hun beskriver at Trøndelag er gode til å kartlegge, og at fylkesvegene har blitt prioritert på en annen måte her enn i resten av Norge.

– Så det er ikke krise i Trøndelag. Men de trenger drahjelp fra regjeringen for å ta tak i etterslepet. Fylkeskommunene er ikke skrudd sammen på en sånn måte at de kan gjøre det alene, sier hun, som er bekymret for at gapet mellom riksveger og fylkesveger skal bli enda større.

Bekymringa hennes er at den nye regjeringen ikke skal prioritere vegnettet på samme måte som den forrige.

– Vi har sett to budsjettforslag fra regjeringen, og mener det å gå inn med ostehøvel er å gå i feil retning. En ting er å bruke mer penger, en annen er å kutte.

– Så vi er bekymret for at regjeringen ikke prioriterer vedlikehold, og at det kuttes i et land som trenger mer asfalt, ikke mindre.

Med Støre-regjeringen er Eggen også bekymret for at riksvegnettet har blitt en saneringspost.

– Vi liker ikke utviklingen. Det dyreste vi driver med er stykkevis og delt vegutbygging. Det er forferdelig dyrt ikke å tenke helhet, sier Eggen.

Hun mener staten sammen med fylkeskommunen, må sette seg ned og lage en tilskuddsmodell slik at dårlige veger blir reparert.

– Vegene må være trygge og sikre for alle.

Noen har også testet fiskelykken i hullene i Sørsivegen i Overhalla. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Det har ikke lyktes NRK å få svar fra Samferdselsdepartementet om denne saken i dag.

Spiller streetgolf mens de venter

Langs den hullete fylkesvegen i Namdalen, treffer vi enda en av Hagerups naboer. Og Wenche Moa kan ikke annet enn å skryte av alle mulighetene som finnes akkurat her.

– Vi er heldige som har veg på sørsida, sier hun, som i likhet med de andre damene, tar det hele med en god dose humor.

– Ja, det må vi gjøre. Vi kan ikke annet, sier hun.

Dugnaden ved navn «No skjit vi ti sørsivei'n» var ifølge initiativtakerne lavterskel, og ga alle mulighet til å gi et lite bidrag for å fylle hullene i vegen. Foto: Anne Ovidie Hagerup

Ingunn Grongstad vet også å ta vegen i bruk.

– Det innbyr til aktivitet hele vegen. Vi har testet ut juletrefest og hatt pølsegrilling i ildgropa. Det er en veg full av muligheter, sier hun, som i likhet med Hagerup er glad for å ha det hun mener må være verdens lengste golfbane utenfor døra.

– Den starter på Øysletta, og så kan du spille helt til Namsos. Street golf har jo blitt så moderne, smiler Hagerup.