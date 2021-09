Vilma (1) kom ikke hjem – dagen etter ble hun funnet skutt i hodet

– Noen ganger føler jeg at Vilma skal komme inn døra. Men det gjør hun jo ikke, sier Eline Hammer.

18-åringen fra Skatval i Trøndelag opplevde enhver katteeiers verste mareritt i helga.

Vilma (1) ble sluppet ut fredag morgen, og kom ikke hjem igjen som hun pleide.

Etter å ha lett etter henne lørdag kveld, fant Hammers far katta på skogsveien ovenfor huset. Hun var skutt i hodet.

– At noen bare har skutt katta vår er for jævlig. De må jo ha sett at hun var ren og hadde blitt stelt med – at hun tilhørte noen, sier Hammer.

– Jeg synes personlig at sånne folk er syke i hodet.

Familien har anmeldt saken, og både de og politiet mener Vilma ble skutt med en salongrifle.

KOM IKKE HJEM: Vilma pleide å rusle rundt i skogen mens familien Hammer var på jobb og skole. Hun stod alltid på dørstokken da de kom hjem. Det gjorde hun ikke på fredag. Foto: Eline Hammer

Katter spesielt utsatt

Eline Hammer har et inntrykk av at katter er spesielt utsatt for voldshandlinger, og dette er både politiet og dyrevernsorganisasjonen Noah enige i.

Amund Sand har juridisk ansvar for saker som gjelder dyrevelferd i Trøndelag politidistrikt. Politiadvokaten tror katter lettere blir ofre fordi de ofte går ute alene og et stykke fra hjemmet sitt.

Han forteller at de minst én gang i måneden mottar henvendelser om avliving eller forsøk på avliving av katter.

– Noen er sinte på katter fordi de lager støy eller tisser i blomsterbedet. Andre liker rett og slett ikke katter, sier Sand.

– Så kan vi også anta at et lite fåtall av dem som utøver vold mot katter, gjør det av tankeløshet eller for moro skyld.

FRUSTRERT: Dette innlegget la Eline Hammer ut på Facebook lørdag kveld. Foto: Skjermdump fra Facebook / 29.08.21, kl. 21.14

Farlig for både dyr og mennesker

Siri Martinsen i Noah forteller at organisasjonen hvert år anmelder minst 20 saker som omhandler mishandling eller ulovlig avliving av katter.

– Jeg vil si at dette er ganske ofte med tanke på at det ikke burde skje i det hele tatt.

Hun påpeker at det antakeligvis er mørketall, fordi ikke alle forsvunne katter blir funnet.

Martinsen mener det er svært viktig å anmelde slike saker. Ikke minst fordi forskning viser at det ofte er en sammenheng mellom vold mot dyr og tendens til vold mot mennesker.

– Om sakene ikke blir oppklart, har man personer som fortsatt går rundt med et forstyrret tankesett. Det kan være farlig for både dyr og mennesker, sier hun.

Eline Hammer kjenner på dette ubehaget.

– Bare å vite at det skjedde rett ovenfor huset vårt ... Jeg følte meg utrygg fra sekundet jeg fikk høre at katta var skutt, sier hun.

– Området har vært trygt, men nå tør vi ikke gå der lenger, når det finnes noen her som har så lav terskel for å skyte noe så uskyldig.

KATTEELSKER: Eline Hammer (18) har levd med katter hele livet. Her er hun med katta Pias, som familien hadde tidligere. Foto: Privat

Få saker blir oppklart

Høyesterett har fastslått at det skal reageres strengt mot denne typen lovbrudd, sier politiadvokat Amund Sand.

Normalt vil grov vold eller uforsvarlig avliving gi mellom 30 og 120 dager i fengsel.

Imidlertid er andelen saker som blir oppklart svært lav, ifølge Sand.

En del av utfordringen er at politiet er avhengig av å få informasjon fra publikum eller melder, som kan lede til gjerningspersonen.

– Som regel mottar vi dessverre for lite informasjon, sier Sand.

Må ta tak i dårlige holdninger

– Jeg kan ikke få katta mi tilbake, men jeg håper at den som gjorde det blir tatt, får straff, og tenker over det den har gjort, sier Eline Hammer.

Både hun og Siri Martinsen i Noah oppfordrer alle til å ta tak i dårlige holdninger, og si ifra om noen uttaler eller oppfører seg ugreit overfor dyr.

– Folk kan gå fra å ha dårlige holdninger til å plage eller ta livet av dyr, fordi de da har skapt en følelse av at det er legitimt å gjøre, sier Martinsen.

– Derfor er det viktig at man fostrer positive holdninger til dyr i samfunnet generelt.

Vilma er nå begravet i hagen, ved siden av broren Bubbe som ble påkjørt tidligere i år.

Nå har familien kun Albert igjen av søskenkullet på tre som de kjøpte for et år siden.

– Det føles tomt, sier Eline Hammer.