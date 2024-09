Saken oppsummert: Ny forskning viser at personer som sover ut i helgene har 20 prosent lavere risiko for å få hjertetrøbbel sammenlignet med de som ikke tar igjen søvn.

For lite søvn øker stress og endrer energiomsetningen i kroppen, noe som kan øke risikoen for en rekke sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer.

Men: Å sove for mye, det vil si ni timer eller mer, kan også øke risikoen for hjertesykdommer.

Du våkner i ørska før en ny arbeidsdag, og tenker «i kveld skal jeg legge meg tidlig!»

Men så er det jo så mye viktig eller koselig å finne på i de sene kveldstimer – og plutselig er klokka langt over leggetid, igjen.

Nei, det skal ikke være lett å få nok søvn i hverdagen. Hvis du i tillegg jobber kvelds- eller nattskift, er det trolig ekstra utfordrende å klokke inn sju timer i drømmeland.

Kanskje er du en av dem som tar igjen tapt søvn på lørdager og søndager?

I så fall: Fortsett med det.

Mindre risiko for hjertesykdom

Over 90.000 briter har deltatt en stor søvnstudie over mange år. De ble blant annet fulgt opp med spørreskjemaer og undersøkelser. Og nå har forskere fra Kina sett på hvordan de sov og hvordan helsa deres utviklet seg over årene. Resultatene ble presentert på en stor konferanse i forrige uke:

Folk med søvnunderskudd i ukedagene, men som sover ut i helgene, har 20 prosent lavere risiko for å få hjertetrøbbel enn de som ikke tar igjen søvn.

– Resultatet er utvilsomt gode nyheter for småbarnsforeldre og de som jobber skift: Du kan hente igjen litt av det tapte nå i helgen. Søvnkvalitet har ikke bare noe å si for å føle seg bra. Det har noe å si for helse på lang sikt.

Det sier Peder Langeland Myhre, professor og kardiolog ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet.

Lite søvn øker stress

Amerikanske myndigheter har søvn på lista over nøkkelfaktorene for en sunn livsstil. Veldig mange studier viser at det å sove for lite, altså under 6 timer, øker risikoen for en rekke sykdommer. Deriblant hjerte- og karsykdommer.

– En årsak til det, er at for lite søvn øker stress og endrer energiomsetningen i kroppen. Det er også forbundet med å spise dårligere, som igjen ikke er bra for helsa, sier Myhre.

Men før du går helt bananas med helgesovingen, er det noe du må vite ...

Sover du for mye? Det er heller ikke bra

– Også de som sover for mye har en økt risiko for hjertesykdommer.

Ni timer søvn eller mer anses som i overkant av hva som er sunt. Hvorfor det er slik, vet vi ikke.

– Jeg er usikker på om det er den økte søvnmengden i seg selv som øker risikoen, men at det heller er andre livsstilssykdommer som spiller inn, sier Myhre.

Myhre ser noen svakheter med studien på britene. Blant annet tar den ikke høyde for om alderen på folk har noe å si for hvor bra det er å ta igjen søvn. Den sier heller ikke noe om det å ha et søvnunderskudd i bare noen år av livet øker risikoen for sykdom.

– Hva skal trøtte småbarnsforeldre gjøre, som kanskje ikke kan snu seg rundt og sove litt lenger på en søndag?

– Nei, det er vel kanskje sånn at vi må bare holde ut noen år, sier professoren.