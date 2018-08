Etter drøyt 20 minutter måtte Pål André Helland hinke av banen med hodet gjemt i trøya.

NRK snakker med en ordknapp Pål André Helland klokken 21.30 søndag kveld. Han sier han har det bra, og at skaden trolig skal sjekkes mandag. Vingen, som har spilt i Rosenborg i totalt sju år, har slitt med strekkskader over lang tid. Under søndagens kamp skal han ha fått en ny skade, denne gangen en muskelskade.

– Det er like trist hver gang, sier Helland.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Man må vurdere hva man skal holde på med.

Helland ønsker ikke å spekulere i hva muskelskaden skyldes.

– Det får fysioterapeutene svare på senere. De klarer å ordlegge seg på riktig måte, sier han.

En muskelskade satte Pål André Helland ut av spill mot Strømsgodset søndag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Finner ikke ut hva skaden kommer av

Ifølge sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, har Helland hatt en form for muskelskade tidligere.

– Men vi finner ikke helt ut av hva det er. Den har en tendens til å oppstå på ulike steder. Vi må utrede skaden på en ordentlig måte, og det blir sikkert gjort i morgen, sier Bjørnebye.

Trener Rini Coolen synes det var svært trist at Helland måtte bryte.

– Han har jobbet hardt de siste ukene for å komme seg i form. Jeg synes det er synd han måtte gå av banen. Nå får vi i løpet av morgendagen se hvor ille skaden hans er, sier Coolen til NRK.

Jebali med tre mål på tre kamper

Kampen på Lerkendal endte fortjent 4–3 til hjemmelaget.

– Dette var en viktig kamp for oss å vinne, sier trener Rini Coolen.

– En kamp med sju mål totalt er spektakulært! Det er bra for publikum, men ikke bra for treneren, fortsetter Coolen.

Issam Jebali, som signerte med Rosenborg i starten av august, viste seg nok en gang fra sin beste side. Tunisieren har scoret mål i hver kamp han har spilt med Rosenborg-trøya på.

Issam Jebali har scoret mål i hver kamp siden han fikk på seg Rosenborg-trøya tidligere i august. Han lot ikke søndagens kamp være et unntak. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Jebali: – Det er kanskje en drømmestart

– Jeg har jobbet hardt for dette. Endelig fikk jeg en fin debut. Det er kanskje en drømmestart, sier tunisieren.

Det var Jebali som satte i gang søndagens scoringsfest. Og det med ei ordentlig perle. Med bredsiden av den presise høyrefoten skjøt han fra over 20 meter. Ballen duppet over Godset-keeper Espen Bugge Pettersen og inn i mål.

Flere eksperter mener målet var et av de fineste så langt i årets eliteserie.

– Jeg er glad jeg scoret et fint mål for fansen og for meg selv, sier Jebali.

Godset jaget hele veien

Jebali bidro også sterkt til mål nummer to. Han sentret pent til Birger Meling, som rullet ballen i mål. Rosenborg hadde også med seg to dansker i god form. Nicklas Bendtner og Mike Jensen bidro med hvert sitt mål.

Strømsgodset gjorde det imidlertid ikke enkelt for hjemmelaget. De nektet å gi seg, og jaget til siste minutt.

Gjestene klarte å få ballen i mål to ganger, men sto igjen med tre takket være et selvmål fra Birger Meling.