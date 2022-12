Et bredt flertall bestående av Ap, Sp, KrF og V mener det er grunnlag for grunnrente i havbruksnæringen.

Men de kan ikke støtte forslaget til grunnrentebeskatning slik det utforma nå.

Det kommer fram i ei pressemelding onsdag.

Fylkestinget ber derfor om at innføringen av skatten utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget.

Tydelig signal

– Dette er et tydelig signal fra landets tyngste og viktigste havbruksregion, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Høringsuttalelsen består av åtte konkrete punkter som oversendes regjeringa i løpet av kort tid.

«For Trøndelag utgjør næringa en betydelig del av verdiskapingen i fylket og laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks», skriver partiene i pressemeldinga.

– Fylkestinget i Trøndelag gir i dag klar beskjed om at her må regjeringa se på forslaget på nytt, og jeg vil sterkt anbefale at skatteendringen bør forankres i et bredt forlik på Stortinget, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp).

– Innretninga som er lagt fram i forslaget må endres og kan rett og slett ikke innføres slik forslaget er lagt fram.

Fakta om grunnrenteskatt Ekspandér faktaboks * Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie. * Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser. * Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. Grunnrenteskatt kalles også superprofitt. * I dag er det grunnrenteskatt på vannkraft og oljeproduksjon, og regjeringen vil innføre dette på vindkraft og lakseoppdrett. Kilde: NTB

Kaller vedtaket et spill for galleriet

Høyre og Frp la onsdag fram et alternativt forslag mot innføring av grunnrenteskatt.

Lill Harriet Sandaune (Frp) kaller vedtaket i fylkestinget et spill for galleriet.

Hun beskriver at det kom tydelig fram fra talerstolen at representantene fra Sp og Ap ønsker skatten.

– Det de egentlig sier til regjeringa er «vent til etter valget». De er livredde for å miste posisjonene sine i kystkommunene som allerede er hardt rammet, og sender en bønn til finansminister Vedum om å vente med innføringen til etter kommune- og fylkestingsvalget. Da er posisjonene sikret for nye fire år og man trenger ikke bry seg om velgerne lengre, skriver hun til NRK.

Lill Harriet Sandaune (Frp) mener dagens vedtak ikke står i stil med det representantene fra Ap og Sp uttrykte fra talerstolen. Foto: Rikard Spets/Frp

Et annet alternativt forslag fremmet av Tommy Reinås på vegne av MDG, gikk for å støtte forslaget om grunnrenteskatt.

– Oppdrettsnæringa er avhengige av å benytte nasjonale ressurser og derfor er det naturlig at også beskatningen er sentral. Eksempelvis ville en lokalt utbetalt grunnrenteskatt ha ført til at Stavanger ville hatt et oljefond – ikke Norge, skriver Reinås til NRK.

– Sunt med engasjement

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) skriver i en kommentar til VG at regjeringen har vært tydelig på at grunnrenteskatten kommer til å bli innført og at tidslinjen deres ligger fast.

– Det gjelder fortsatt. Nå er saken på høring, og vi kommer til å sette oss grundig inn i høringsinnspillene. Derfor er det viktig at også fylkeskommunen gir sine innspill, og det er både viktig og sunt med engasjement fra alle. Så vil vi gå til Stortinget med et tydelig mål om bred politisk tilslutning, skriver statsråden til avisa.

Bjørnar Skjæran skrivet til VG at tidslinjen ligger fast. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Et godt vedtak

– Dette er bra. Regjeringa bør lytte til landets største havbruksfylke og utsette prosessen, utrede alternative skattemodeller og si ja til næringens foreslåtte overgangsordning som vil sikre fellesskapet økte inntekter.

Det skriver Geir Ove Ystmark, direktør for Sjømat Norge til NRK.

Tilbakemeldingene de har fått fra medlemmer i Trøndelag er at nasjonal-, fylkes- og lokalpolitikerne i fylket har vært opptatt av å sette seg inn i saken og forstå konsekvensene.

Det skryter Ystmark av.

– Jeg har tro på at vi kan klare å finne løsninger som både sikrer næringen, fellesskapet og arbeidsplassene. Dette er et godt vedtak.

Geir Ove Ystmark mener regjeringa bør lytte til landets største havbruksfylke. Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

Støtter egen regjering

Fylkestinget i Troms og Finnmark, hvor det rødgrønne også har flertall, ønsker ikke at innføringen av grunnrenteskatt utsettes.

Med 55 mot 2 stemmer vedtok politikerne fylkesrådets innstilling om å be regjeringen se nærmere på fradrag for investeringer på land og vurdere om nivået for bunnfradrag er på et slikt nivå at det ikke rammer de små aktørene og de lokaleide aktører.

I tillegg må en større del av overskuddet omfordeles til kommunene, mener fylkestinget.

– Vi har tro på at regjeringen, basert på de innspillene vi har gitt, gjør gode vurderinger uten at vi er nødt til å utsette innføringen av grunnrenteskatten, sier gruppeleder for Ap, Mari Siljebråten.