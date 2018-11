– 2000, 8400, 2300, 500, 1600.

Emil Bøkset peker på klærne han har på seg og ramser opp hva de koster. Han har på seg merkeklær fra topp til tå til en verdi av nesten 15 000 kroner.

Fra sekken tar han opp klær han har kjøpt på nett. Disse skal han ikke bruke selv, de skal selges.

Når de mest populære klesmerkene med jevne mellomrom lanserer nye produkter, forsvinner de gjerne på mindre enn ett sekund. Bøkset kjøper så mye han rekker, for så å selge videre. Ofte til dobbelt så høy pris.

Får hjelp av roboter

Bøkset ser på videresalg av merkeklær som en hobby. 18-åringen mener dette er god business for dem som er «inne i gamet».

– Jeg startet med det for et år siden og så at jeg kunne tjene litt ekstra penger ved siden av jobben. Det meste jeg har tjent på ett plagg er 4500 kroner. Det var en Supreme hettegenser, forteller Bøkset.

Emil Bøkset følger nøye med på når de mest eksklusive merkene slipper nye kolleksjoner på nett. Han legger så ut klærne han kjøper på Finn.no og på Facebook. Foto: mette vollan / nrk

Han vet om folk som har installert roboter på datamaskinene sine, som er programmert til å legge plagg i handlekurvene deres. Da er de sikret noen eksklusive plagg, og kan tjene mangfoldige tusen kroner på å selge klærne videre.

Men 18-åringen installerer ikke roboter. Han har nemlig kompiser som jobber for han.

– Ofte har nettbutikkene en regel om at kundene bare kan kjøpe ett plagg hver. Derfor har jeg fem kompiser som sitter beredt på hver sin PC når en eksklusiv kolleksjon kommer ut. Slik får jeg tak på flere plagg, sier han.

– En ny trend

Tall NRK har fått fra Finn.no viser en femdobling på søk på de dyreste merkene de to siste årene. I 2016 var det litt over 28 000 søk på merket Supreme. I år har over 160 000 søkt på det samme.

– Man skal vite hva man driver med for å kunne tjene store summer på resalg av merkeklær, sier moteekspert i VG, Elise Alexandra Gullbrandsen. Foto: privat

Ifølge Elise Alexandra Gullbrandsen, moteekspert i VG, er videresalg av merkeklær på vei til å bli en trend blant norske ungdommer.

– Å videreselge merkeklær har allerede blitt en trend i USA. Norge pleier å ta etter de internasjonale, så det vil nok blomstre mer og mer i Norge også, sier hun og fortsetter:

– Ikke alle klarer å komme igjennom når nettbutikker slipper sine produkter. Derfor er det populært å selge sjeldne plagg videre, ofte til en høyere sum enn du selv kjøpte dem for.

Gullbrandsen forteller om folk som står i kø utenfor butikker i Norge for å få tak i de mest eksklusive merkeproduktene.

– Folk sto i lang kø da Yeezy-kolleksjonene til Kanye West slapp ut i norske butikker. Noen dager etter var det mange Yeezy-sko ute for salg på nett, til en høyere pris, sier hun.

– Lettjente penger

Å ha som hobby å selge klær dyrere enn innkjøpspris er ikke ulovlig. Men ifølge Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, må man passe på at hobbyen ikke blir til en næringsvirksomhet – dersom man ikke ønsker å betale skatt.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl mener man må være oppmerksom på hvor grensen mellom hobby og næringsvirksomhet går. Foto: DNB

– Om du kjøper de samme tingene over en lengre periode for å selge de, bør du kontakte Skatteetaten for å se om det du driver med anses som en næringsvirksomhet eller ikke, sier hun.

Sandmæl mener videresalg er en god måte å tjene penger på, og oppfordrer alle til å gjøre det – så lenge man har kontroll på det økonomiske.

– Det er jo lettjente penger, og man gjør jo en god investering om man får solgt til dobbelt så høy pris. Likevel er det litt risikosport, for det er ikke sikkert de får solgt det de har brukt penger på, sier hun.